    Palladium im Fokus: Verbrenner-Wende gekippt, Saisonalität startet durch

    Der Palladium-Future konnte in der abgelaufenen Handelswoche weiter zulegen und bestätigte damit seine starke Verfassung zum Jahresende. Auf Wochensicht stand ein Plus von +3,03 %, der Kontrakt schloss am Freitag bei 1.547,5 USD je Unze. Zwischenzeitlich war Palladium bis auf 1.596,5 USD gestiegen, bevor am Freitagnachmittag – im Zuge breiterer Gewinnmitnahmen – ein Rücksetzer einsetzte. Auf Jahresbasis liegt Palladium damit nun bei +69,78 % YTD und gehört weiterhin zu den stärksten Rohstoffen 2025.

    Fundamental erhielt der Markt in dieser Woche zusätzlichen Rückenwind aus Europa. Die größte deutsche Tageszeitung BILD berichtete exklusiv über den politischen Durchbruch in Brüssel: Das geplante vollständige Verbrenner-Aus ab 2035 wird aufgeweicht, statt eines 100-%-Verbots soll künftig eine 90-%-CO₂-Reduktion gelten. Damit bleibt der Verbrennungsmotor – und damit auch die industrielle Nachfrage nach Autokatalysator-Metallen – faktisch im Markt. Für Palladium ist das ein klar positives Signal, da der Rohstoff zentral in Benzin-Abgaskatalysatoren eingesetzt wird.

    Auch auf der Positionierungsseite verbessert sich das Bild weiter. Laut den jüngsten COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen erneut reduziert und ist nur noch mit 563 Kontrakten netto short positioniert – ein Niveau nahe der Neutralität und weit entfernt von früheren Extremwerten. Das spricht für nachlassenden Verkaufsdruck und zunehmende Bereitschaft, weiter steigende Preise zu akzeptieren.

    Hinzu kommt der saisonale Faktor: Palladium befindet sich historisch jetzt in seiner stärksten Phase des Jahres. Ab Mitte Dezember beginnt regelmäßig eine dynamische Aufwärtsbewegung, die sich oft bis in das erste Quartal und teils bis in den April hinein fortsetzt. Genau in dieses Zeitfenster sind wir nun eingetreten.

    Fazit:
    Palladium vereint aktuell mehrere starke Treiber: eine sich entschärfende Regulierung rund um den Verbrennungsmotor, verbesserte Positionierungsdaten und den Beginn der historisch besten saisonalen Phase. Trotz kurzfristiger Volatilität bleibt das übergeordnete Setup klar konstruktiv. Palladium gehört damit weiterhin zu den spannendsten Metallen zum Jahresende und darüber hinaus.

