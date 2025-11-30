Palladium sendet ein starkes Signal – die Erholung könnte erst der Anfang sein

Der Palladium-Future hat in der vergangenen Woche eine bemerkenswert dynamische Aufwärtsbewegung gezeigt. Mit einem Wochenplus von 6,54 % und einem Schlusskurs von 1.499 US-Dollar pro Unze zählt Palladium zu den stärksten Performern im Metallsektor. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe des Anstiegs, sondern die Struktur: Die gesamte Woche verlief trendstark, ohne nennenswerte Rücksetzer. Dieser kontinuierliche Kaufdruck signalisiert, dass institutionelle Anleger beginnen, ihre Positionierung in Erwartung einer möglichen fundamentalen Trendwende anzupassen.







Denn genau diese Trendwende könnte bevorstehen. Der wichtigste strukturelle Faktor: Die Diskussion innerhalb der EU, das ursprünglich für 2035 geplante Verbrennerverbot zu verschieben. Sollte dieser Schritt kommen, bleibt die Nachfrage nach klassischen Verbrennerfahrzeugen – und vor allem nach Hybrid-Modellen – länger erhalten. Beide benötigen weiterhin palladiumhaltige Katalysatoren in erheblichen Mengen. Da die Automobilindustrie nicht kurzfristig auf andere Technologien ausweichen kann und Platin zwar vermehrt eingesetzt wird, aber nicht alle Anwendungen substituieren kann, würde eine Verschiebung des Verbrennerendes den Nachfragehorizont für Palladium um Jahre verlängern. Genau dieser mögliche politische Schwenk entfaltet jetzt bereits Wirkung im Markt und lässt erste Vorpositionierungen erkennen.







Auch taktisch betrachtet zeigen die Daten ein zunehmend konstruktives Bild. Die starke Performance der letzten Woche fiel in eine Phase, in der viele Metalle von der Erwartung einer Zinssenkung im Dezember profitieren. Sinkende Realzinsen stützen traditionell Edelmetalle, Palladium eingeschlossen. Zusätzlich bringt die vergleichsweise geringe spekulative Netto-Long-Positionierung einen Vorteil: Der Markt ist nicht überlaufen, und es besteht Raum für weitere Käufe – sowohl technisch als auch fundamental. Der jüngste Sprung über die Marke von 1.480 US-Dollar hat zudem einen wichtigen Widerstand gebrochen und eine charttechnische Bestätigung geliefert, die weitere Anschlusskäufe begünstigt. Kurzfristige Momentum-Strategien springen auf, sobald der Markt über 1.500 US-Dollar stabilisiert.







Fundamental sind auch die Angebotsrisiken nicht zu unterschätzen. Russland und Südafrika, die beiden dominierenden Förderländer, bleiben geopolitisch und strukturell anfällig. Jede Störung – ob energiebedingt, logistisch oder politisch – könnte sofort zu Engpässen führen. Gleichzeitig sind Recyclingquoten zwar hoch, aber seit Monaten stagnierend, während die physische Nachfrage im Automobilsektor robust bleibt. In Summe ergibt sich ein Markt, der auf der Angebotsseite eng und auf der Nachfrageseite potenziell wachsend ist – ein seltenes, aber sehr starkes Setup.







Fazit:



Palladium hat in der vergangenen Woche mehr als nur eine technische Erholung gezeigt – der Markt sendet ein Signal, dass sich die strukturellen Rahmenbedingungen zugunsten eines neuen Aufwärtstrends verschieben könnten. Eine mögliche Verschiebung des EU-Verbrennerverbots würde die Nachfrage nachhaltig stützen und Palladium erneut in eine strategische Schlüsselrolle heben. Solange der Future oberhalb von 1.480–1.500 US-Dollar bleibt, ist das Momentum klar positiv. Für Trader eröffnet sich ein überzeugendes Setup: Palladium steht möglicherweise am Beginn einer neuen zyklischen Aufwärtsphase, getragen von politischer Dynamik, Angebotsrisiken und einem zunehmend konstruktiven globalen Metallumfeld.

