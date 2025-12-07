Palladium startet in seine stärkste Phase des Jahres – saisonaler Rückenwind bis weit ins Frühjahr

Der Palladium-Future zeigte in der abgelaufenen Woche ein Plus von 0,23 % und schloss bei 1.502 USD pro Unze.







Die COT-Daten (zwar verzögert, aber inzwischen bis Ende Oktober) bestätigen das bullische Umfeld: Die Short-Positionierung des Managed Money ist auf lediglich knapp 1.400 Kontrakte gesunken. Das ist ein Niveau, das in der Vergangenheit eher Trendphasen nach oben markierte und nicht den Beginn eines Abverkaufs.







Zusätzlich kommt Rückenwind von der Saison: Die stärkste Phase des Palladium-Markts beginnt historisch im Dezember und reicht weit in das zweite Quartal hinein. Das ist nicht nur ein statistisches Phänomen – der fundamentale Kontext passt.







Politisch ist die Angebots-/Nachfragestruktur auf der Nachfrageseite nachhaltiger geworden:



In der EU ist das strikte Verbrenner-Verbot ab 2035 faktisch aufgeweicht worden – Hybridantriebe und mit E-Fuels betriebene Motoren bleiben zugelassen. Gleichzeitig hat die neue US-Regierung unter Trump zentrale EV-Mandate zurückgenommen und ICE-freundliche Regeln wieder eingeführt. Das verlängert den Lebenszyklus klassischer Antriebsstränge. Palladium – als wesentlicher Bestandteil von Katalysatoren – profitiert unmittelbar davon.







Fazit:



Wir halten unsere Position. Die technische Lage bleibt fest, die Saisonphase hat erst begonnen und die politische Rahmensituation spielt Palladium in die Karten. Rücksetzer sehen wir als Chance; ein Test der Hochs der Vorwochen wäre aus heutiger Sicht absolut plausibel.

