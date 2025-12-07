    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin

    Carsten Stork

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium startet in seine stärkste Phase des Jahres – saisonaler Rückenwind bis weit ins Frühjahr

    Der Palladium-Future zeigte in der abgelaufenen Woche ein Plus von 0,23 % und schloss bei 1.502 USD pro Unze. Die COT-Daten (zwar verzögert, aber inzwischen bis Ende Oktober) bestätigen das bullische Umfeld: Die Short-Positionierung des Managed …

    Carsten Stork - Palladium startet in seine stärkste Phase des Jahres – saisonaler Rückenwind bis weit ins Frühjahr
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future zeigte in der abgelaufenen Woche ein Plus von 0,23 % und schloss bei 1.502 USD pro Unze.

    Die COT-Daten (zwar verzögert, aber inzwischen bis Ende Oktober) bestätigen das bullische Umfeld: Die Short-Positionierung des Managed Money ist auf lediglich knapp 1.400 Kontrakte gesunken. Das ist ein Niveau, das in der Vergangenheit eher Trendphasen nach oben markierte und nicht den Beginn eines Abverkaufs.

    Zusätzlich kommt Rückenwind von der Saison: Die stärkste Phase des Palladium-Markts beginnt historisch im Dezember und reicht weit in das zweite Quartal hinein. Das ist nicht nur ein statistisches Phänomen – der fundamentale Kontext passt.

    Politisch ist die Angebots-/Nachfragestruktur auf der Nachfrageseite nachhaltiger geworden:
    In der EU ist das strikte Verbrenner-Verbot ab 2035 faktisch aufgeweicht worden – Hybridantriebe und mit E-Fuels betriebene Motoren bleiben zugelassen. Gleichzeitig hat die neue US-Regierung unter Trump zentrale EV-Mandate zurückgenommen und ICE-freundliche Regeln wieder eingeführt. Das verlängert den Lebenszyklus klassischer Antriebsstränge. Palladium – als wesentlicher Bestandteil von Katalysatoren – profitiert unmittelbar davon.

    Fazit:
    Wir halten unsere Position. Die technische Lage bleibt fest, die Saisonphase hat erst begonnen und die politische Rahmensituation spielt Palladium in die Karten. Rücksetzer sehen wir als Chance; ein Test der Hochs der Vorwochen wäre aus heutiger Sicht absolut plausibel.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Palladium startet in seine stärkste Phase des Jahres – saisonaler Rückenwind bis weit ins Frühjahr Der Palladium-Future zeigte in der abgelaufenen Woche ein Plus von 0,23 % und schloss bei 1.502 USD pro Unze. Die COT-Daten (zwar verzögert, aber inzwischen bis Ende Oktober) bestätigen das bullische Umfeld: Die Short-Positionierung des Managed …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     