    Dividenden Termine (ex-dates) KW 49 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 49 / 2025
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 49 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 49 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Lockheed Martin
    +2,57 % 01.12.
    Coca-Cola
    +2,99 % 01.12.
    Agnico Eagle Mines
    +1,74 % 01.12.
    Nike (B)
    +1,42 % 01.12.
    Lyondellbasell Industries
    +5,57 % 01.12.
    McDonald's
    +2,40 % 01.12.
    Northrop Grumman
    +1,20 % 01.12.
    ZIM Integrated Shipping Services
    +22,47 % 01.12.
    Interactive Brokers Group Registered (A)
    +0,03 % 01.12.
    Regions Financial
    +4,52 % 01.12.
    Texas Pacific Land
    +2,46 % 01.12.
    Stanley Black & Decker
    +4,09 % 01.12.
    Patterson-Uti Energy
    +4,75 % 01.12.
    Diversified Energy Company Registered
    +0,07 % 01.12.
    Tyson Foods (A)
    +1,37 % 01.12.
    Corteva
    +1,15 % 01.12.
    CION Investment
    +12,84 % 01.12.
    The Wendy's
    +0,95 % 01.12.
    Triple Flag Precious Metals
    +1,04 % 01.12.
    Polaris
    +3,26 % 01.12.
    McKesson
    +0,55 % 01.12.
    Martin Marietta Materials
    +4,83 % 01.12.
    Allstate
    +2,07 % 01.12.
    Kellanova
    +3,34 % 01.12.
    Clearway Energy Registered (C)
    +3,88 % 01.12.
    Ball
    +1,24 % 01.12.
    Capital City Bank Group
    +2,79 % 01.12.
    Matthews International (A)
    +1,49 % 01.12.
    Tradeweb Markets Registered (A)
    +0,33 % 01.12.
    ITT
    +2,19 % 01.12.
    Houlihan Lokey Registered (A)
    +2,10 % 01.12.
    Tetra Tech
    +0,57 % 01.12.
    BorgWarner
    +1,31 % 01.12.
    Advanced Drainage Systems
    +0,44 % 01.12.
    Sinclair Registered (A)
    +3,04 % 01.12.
    Element Solutions
    +1,25 % 01.12.
    Alight Registered (A)
    - 01.12.
    The Hartford Financial Services Group
    +1,76 % 01.12.
    California Resources
    +2,63 % 01.12.
    Watts Water Technologies (A)
    +1,45 % 01.12.
    Lifevantage
    +1,50 % 01.12.
    Assurant
    +1,58 % 01.12.
    Stifel Financial
    +1,91 % 01.12.
    Virtu Financial Registered (A)
    +5,18 % 01.12.
    MidWestOne Financial Group
    +4,01 % 01.12.
    Boise Cascade
    +4,29 % 01.12.
    UFP Industries
    +1,08 % 01.12.
    Ashland
    +1,76 % 01.12.
    Silgan Holdings
    +1,52 % 01.12.
    Olympic Steel
    +1,23 % 01.12.
    Whitestone REIT
    +3,80 % 01.12.
    Cactus Registered (A)
    +0,91 % 01.12.
    Strategic Education
    +2,85 % 01.12.
    Hyster-Yale Materials Handling (A)
    +3,06 % 01.12.
    M&T Bank Corporation
    +1,40 % 01.12.
    Universal Health Services (B)
    +0,41 % 01.12.
    NetSTREIT
    +3,14 % 01.12.
    MVB Financial
    +3,31 % 01.12.
    Garrett Motion
    +2,81 % 01.12.
    Investcorp Credit Management BDC
    +16,86 % 01.12.
    Nelnet (A)
    +1,82 % 01.12.
    MGE Energy
    +2,18 % 01.12.
    Rocky Brands
    +1,61 % 01.12.
    Essent Group
    +1,92 % 01.12.
    NBT Bancorp
    +1,37 % 01.12.
    Westwood Holdings Group
    +4,58 % 01.12.
    GCM Grosvenor Registered (A)
    +2,15 % 01.12.
    Monarch Casino & Resort
    +1,27 % 01.12.
    Trustmark
    +2,69 % 01.12.
    HighPeak Energy
    +1,01 % 01.12.
    ACNB
    +3,29 % 01.12.
    HireQuest
    +1,96 % 01.12.
    Investors Title
    +3,90 % 01.12.
    Natural Grocers by Vitamin Cottage
    +7,83 % 01.12.
    Safety Insurance Group
    +3,07 % 01.12.
    Universal Logistics Holdings
    +1,00 % 01.12.
    Group 1 Automotive
    +0,57 % 01.12.
    F.N.B.
    +3,31 % 01.12.
    NACCO Industries (A)
    +2,89 % 01.12.
    Pangaea Logistics Solutions
    +5,66 % 01.12.
    Patrick Industries
    +2,57 % 01.12.
    Associated Banc-Corp
    +3,92 % 01.12.
    Ames National
    +4,88 % 01.12.
    State Street Depositary Shs (G)
    +1,29 % 01.12.
    Selective Insurance Group Depositary Shs (B)
    - 01.12.
    First Financial Bancorp
    +2,06 % 01.12.
    Microchip Technology Pfd Shs (A)
    +3,27 % 01.12.
    Hamilton Beach Brands Holding Company Registered (A)
    +2,21 % 01.12.
    Atlanticus Holdings 7.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 01.12.
    Chart Industries
    +6,81 % 01.12.
    Chimera Investment 8 % Cum Red Pfd (A)
    - 01.12.
    Chimera Investment Cum Red Pfd (B)
    +4,30 % 01.12.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    +1,59 % 01.12.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Perp Registered Pfd Shs (G)
    - 01.12.
    Zions Bancorporation NA Depositary Shs (A)
    - 01.12.
    Consumers Energy Company USD 4.5 Cum Pfd
    +2,10 % 01.12.
    Associated Banc-Corp Depositary Shs (E)
    - 01.12.
    Stifel Financial Depositary Shs (B)
    - 01.12.
    Brookfield Property Partners LP 6.5% Cum Red Perp Pfd (A)
    - 01.12.
    Brookfield Property Partners LP 5.75 % Cum Red Perp Pref Units
    - 01.12.
    AMMO 8.75 % Cum Red Perp Pfd (A)
    - 01.12.
    Chimera Investment 8 % Cum Conv Red Pfd (D)
    +1,62 % 01.12.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered of Beneficial Interest (A)
    - 01.12.
    Bank of America Depositary
    - 01.12.
    Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units (A)
    - 01.12.
    First Eagle Alternative Capital BDC
    +0,53 % 01.12.
    Green Brick Partners Depositary Shs (A)
    +3,54 % 01.12.
    Bank of America Depositary
    - 01.12.
    Oaktree Capital Group LLC 6.55 % Red Pfd Units (B)
    - 01.12.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Pfd (I)
    - 01.12.
    Okeanis Eco Tankers
    +10,63 % 02.12.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 02.12.
    Yum China Holdings
    +3,39 % 02.12.
    Goldman Sachs Group
    +3,94 % 02.12.
    Thales
    +2,14 % 02.12.
    Texas Roadhouse
    +1,38 % 02.12.
    Jacobs Solutions
    +1,54 % 02.12.
    Christian Dior
    +2,01 % 02.12.
    Monro
    +4,00 % 02.12.
    ABC Arbitrage
    +6,74 % 02.12.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 02.12.
    TFS Financial
    +8,67 % 02.12.
    Jack Henry & Associates
    +1,92 % 02.12.
    Danaos
    +3,88 % 02.12.
    Dolby Laboratories Registered (A)
    +3,59 % 02.12.
    Live Oak Bancshares
    +0,30 % 02.12.
    Concentra Group Holdings Parent
    +2,99 % 02.12.
    Commerce Bancshares
    +1,80 % 02.12.
    Miller Industries
    +1,30 % 02.12.
    Texas Community Bancshares
    +1,11 % 02.12.
    Linde
    +1,20 % 03.12.
    Electronic Arts
    +3,99 % 03.12.
    Schlumberger
    +2,48 % 03.12.
    Lam Research
    +0,97 % 03.12.
    Halliburton
    +0,56 % 03.12.
    FS KKR Capital
    +10,12 % 03.12.
    Proximus
    +18,99 % 03.12.
    Old Dominion Freight Line
    +1,85 % 03.12.
    Amkor Technology
    +2,52 % 03.12.
    ageas
    +6,96 % 03.12.
    Vishay Intertechnology
    +2,87 % 03.12.
    Avery Dennison
    +1,59 % 03.12.
    Eastern Bancshares
    +2,96 % 03.12.
    Banco do Brasil BB BRASIL
    +9,26 % 03.12.
    EnPro Industries
    +1,91 % 03.12.
    Principal Financial Group
    +3,48 % 03.12.
    Avnet
    +2,52 % 03.12.
    Myers Industries
    +4,37 % 03.12.
    PJT Partners Registered (A)
    +1,11 % 03.12.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 03.12.
    WillScot Mobile Mini Holdings Registered (A)
    - 03.12.
    CLP Holdings
    +4,76 % 03.12.
    Linea Directa Aseguradora
    +2,43 % 03.12.
    NVIDIA
    +0,05 % 04.12.
    Qualcomm
    +2,06 % 04.12.
    Western Digital
    +1,29 % 04.12.
    Babcock International Group
    +0,42 % 04.12.
    KWS SAAT
    +3,23 % 04.12.
    The Mosaic
    +3,94 % 04.12.
    Energean
    +8,93 % 04.12.
    LandBridge Company LLC Registered (A)
    - 04.12.
    SSE
    +6,98 % 04.12.
    British Land Company
    +6,71 % 04.12.
    Futurefuel
    +3,08 % 04.12.
    Barings BDC
    +10,34 % 04.12.
    Pets at Home Group
    +3,57 % 04.12.
    H.& R.Block
    +2,78 % 04.12.
    The Cigna Group
    +1,63 % 04.12.
    Noble PLC Registered (A)
    +4,80 % 04.12.
    Shutterstock
    +2,46 % 04.12.
    Liberty Energy Registered (A)
    +1,43 % 04.12.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    +2,18 % 04.12.
    Air Lease Registered (A)
    +1,81 % 04.12.
    SLM
    +4,54 % 04.12.
    Ambu Bearer and/or registered (B)
    - 04.12.
    Intermediate Capital Group
    +5,08 % 04.12.
    La-Z-Boy
    +2,85 % 04.12.
    Octopus Apollo VCT
    +7,29 % 04.12.
    American Assets Trust
    +5,51 % 04.12.
    Next
    +2,82 % 04.12.
    Bellway
    +4,44 % 04.12.
    Supreme
    +3,00 % 04.12.
    Edgewell Personal Care
    +1,59 % 04.12.
    Telecom Plus
    +4,81 % 04.12.
    Triad Group
    +3,96 % 04.12.
    Ryerson Holding
    +5,18 % 04.12.
    Goldplat
    +1,71 % 04.12.
    Helical
    +4,64 % 04.12.
    Richmond Mutual Bancorporation
    +4,46 % 04.12.
    Cake Box Holdings
    +0,05 % 04.12.
    Ecclesiastical Insurance Office 8.625 % Irred Pref
    +6,49 % 04.12.
    Jackson Financial Incorporation Non Cum Pfd Shs (A)
    +2,18 % 04.12.
    Noble New
    +4,80 % 04.12.
    SLM Floating-Rate Pfd Shs (B)
    - 04.12.
    Orchard Funding Group
    +5,80 % 04.12.
    PepsiCo
    +3,14 % 05.12.
    BlackRock
    +2,36 % 05.12.
    Booking Holdings
    - 05.12.
    Waste Management
    +1,42 % 05.12.
    Nasdaq Inc. Aktie
    +1,14 % 05.12.
    General Motors
    +1,03 % 05.12.
    Coloplast (B)
    +2,65 % 05.12.
    Union Pacific
    +3,03 % 05.12.
    Kimco Realty
    +4,83 % 05.12.
    Trane Technologies
    +1,00 % 05.12.
    Arthur J.Gallagher
    +3,17 % 05.12.
    Information Services Group
    +5,11 % 05.12.
    Elevance Health
    +1,33 % 05.12.
    Sealed Air
    +2,24 % 05.12.
    Brown-Forman Registered (B)
    +1,40 % 05.12.
    Star Bulk Carriers
    +11,41 % 05.12.
    Tapestry
    +3,69 % 05.12.
    Northern Trust
    +4,41 % 05.12.
    Dominion Energy
    +4,94 % 05.12.
    AMETEK
    +0,63 % 05.12.
    Amerisafe
    +2,95 % 05.12.
    CuriosityStream Registered (A)
    - 05.12.
    Atkore
    - 05.12.
    Brown-Forman (A)
    +1,37 % 05.12.
    Aramark
    +1,22 % 05.12.
    Mueller Industries
    +3,25 % 05.12.
    Old National Bancorp
    +2,37 % 05.12.
    Exponent
    +3,01 % 05.12.
    Navient
    +4,31 % 05.12.
    C.H.Robinson Worldwide
    +2,70 % 05.12.
    NOV
    +1,65 % 05.12.
    TEGNA
    +3,27 % 05.12.
    First Merchants
    +3,86 % 05.12.
    Hancock Whitney Corporation
    +3,01 % 05.12.
    Popular
    +2,78 % 05.12.
    Flagstar Bank N.A.
    +2,54 % 05.12.
    Universal Insurance Holdings
    +3,15 % 05.12.
    Unifirst
    +2,79 % 05.12.
    Genuine Parts
    +3,64 % 05.12.
    Covenant Logistics Group (A)
    +1,53 % 05.12.
    Knight-Swift Transportation Holdings Registered (A)
    +1,70 % 05.12.
    Kforce
    +2,39 % 05.12.
    Acushnet Holdings
    +1,27 % 05.12.
    Cass Information Systems
    +2,72 % 05.12.
    Wesbanco
    +3,37 % 05.12.
    ICF International
    +2,35 % 05.12.
    Mercantile Bank
    +3,57 % 05.12.
    Trustco Bank N Y
    +4,68 % 05.12.

    Die Dividendenrenditen in der KW 49 / 2025 reichen von +0,03 % bei Interactive Brokers Group Registered (A) bis +22,47 % bei der ZIM Integrated Shipping Services Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 49 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 49 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Dezember 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Dezember, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
