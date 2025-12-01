    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia
    JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des Netzwerkausrüsters wie geplant verbesserten, sollte der Aktienkurs steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Bewertung entspreche in etwa der des historischen Wettbewerbers Ericsson, der aber - anders als die Finnen - keine Aktivitäten mit KI-Bezug vorweisen könne./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,228EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: NOKIA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,90
    Kursziel alt: 6,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


