    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt ASML auf 'Analyst Focus List'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt ASML-Kursziel auf 1100 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight", Fokus auf Wachstum.
    • ASML profitiert von steigenden DRAM-Preisen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt ASML auf 'Analyst Focus List'
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande setzte die Aktien des Lithografie-Spezialisten zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. ASML befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung, so der Experte am Freitagabend. Im Rahmen seines Branchenausblicks für 2026 sind die Aktien der Niederländer auch sein Halbleiter-Favorit. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann neue Kapazitäten aufgebaut würden. Moderne DRAM-Speicher nutzen EUV-Belichtung von ASML./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 903,1 auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +7,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 351,22 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 985,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.100,00EUR was eine Bandbreite von -11,59 %/+21,57 % bedeutet.


    Verfasst von dpa-AFX
