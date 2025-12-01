Liquidations-Tsunami: Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. stürzen ab

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sackt laut CoinMarketCap-Daten um rund 5 Prozent auf 2,93 Billionen US-Dollar ab. Keine der zehn größten Kryptowährungen notiert auf 24-Stunden-Sicht im Plus.

Der Krypto-Markt erlebt zu Wochenbeginn einen deutlichen Rücksetzer. Am Montagmorgen notiert Bitcoin knapp über 86.000 US-Dollar, was einem Minus von über 5 Prozent entspricht. Auch Ethereum fällt über 5 Prozent auf rund 2.800 US-Dollar, während XRP , Dogecoin und Solana mehr als 7 Prozent verlieren.

Massive Liquidationen verschärfen Kurssturz

Hinter dem Abverkauf steht eine Kombination aus dünner Liquidität, hoher Hebelung und einem massiven Liquidationsschub. Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden über 609 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen zwangsweise aufgelöst. Davon entfielen rund 542 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen.

Dünne Liquidität trifft auf überhitzte Märkte

Marktbeobachter sprechen von einem klassischen "Weekend-Wipeout", einem Rücksetzer, der durch geringe Handelsvolumina an Sonntagen und hohe Hebelpositionen ausgelöst wurde.

"Die Liquidität ist seit dem Crash im Oktober extrem dünn", sagte Jeff Anderson, Head of Asia bei STS Digital. "Viele institutionelle Market Maker haben ihre Risikoobergrenzen gesenkt oder sich ganz zurückgezogen. Das führt dazu, dass schon kleine Orders große Preisbewegungen auslösen."

Makroökonomische Gegenwinde verschärfen die Lage

Auch makroökonomische Faktoren belasten die Stimmung. In Japan führen steigende Zinsen zu einer Schwächung des sogenannten Yen-Carry-Trades, der bislang ein wichtiger Liquiditätskanal für Krypto-Leverage war. Gleichzeitig mehren sich regulatorische Risiken in Europa und kryptofeindliche Signale aus China.

Hinzu kommt die Unsicherheit über die US-Geldpolitik: Das anstehende Fed-Meeting am 10. Dezember wird als entscheidend für den weiteren Verlauf des Monats gesehen.

Eine mildere Haltung der Federal Reserve könnte die Risikobereitschaft wiederbeleben und Bitcoin in Richtung 100.000 US-Dollar treiben.

Obwohl der Markt laut CME FedWatch Tool eine 87,4-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember einpreist, warnen Analysten, dass diese Hoffnung allein kein neuer Kurstreiber ist – vor allem angesichts anhaltend hoher Inflation und geopolitischer Risiken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



