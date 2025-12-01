Wie Prof. Mike Chan die Erholung von Sportlern verändert - von Sabah bis zum Super Bowl

Aber dieser eine Schritt erschüttert jetzt die Welt der Sportmedizin.

KOTA KINABALU, Malaysia, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Große Veränderungen beginnen oft im Kleinen. Für Sabah FC, einen malaysischen Spitzenfußballverein, begann es mit einer einfachen Vereinbarung - einer Partnerschaft mit European Wellness, einer medizinischen Gruppe, die für Anti-Aging- und Vorläufer-Stammzelltherapie bekannt ist.

Denn was in Sabah begann, findet nun auf der größten Sportbühne der Welt statt: den Super Bowl.

Und hinter all dem steht ein Mann, der sich seit über 40 Jahren auf diesen Moment vorbereitet hat - Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan.

Wie alles in Sabah anfing

Ende 2025 unterzeichnete Sabah FC einen Vertrag mit European Wellness Premier Center (EWPC) in Kota Kinabalu, Sabah. Ihr Ziel? Wir helfen den Spielern, sich schneller zu erholen, Verletzungen zu vermeiden und während der gesamten Saison in Bestform zu bleiben - nicht nur mit Physiotherapie, sondern indem wir ihren ganzen Körper von innen nach außen behandeln.

Der Club war der erste in Malaysia, der bioregenerative Medizin einführte - ein medizinischer Ansatz, der sich auf die Heilung, Wiederherstellung und den Wiederaufbau des Körpers auf zellulärer Ebene konzentriert.

Der General Manager von Sabah FC, Md Joh Wid, bringt es auf den Punkt:

„Wir wollen, dass unsere Spieler in guter Verfassung kommen und in guter Verfassung gehen".

Prof. Mike Chan fügte hinzu:

„Echte Ausdauer hat nicht nur mit Ausdauer zu tun. Es geht darum, stark zu bleiben - auch in der Verlängerung".

Was die Spieler tatsächlich bekommen

Hier geht es nicht nur um Vitamine oder Wellness-Behandlungen. Die Spieler des FC Sabah durchlaufen jetzt ein spezielles 4-Stufen-Programm: Diagnostizieren, entgiften, reparieren, verjüngen.

Das bedeutet im Klartext Folgendes:

Spieler erhalten einen umfassenden Gesundheitscheck, um Probleme frühzeitig zu erkennen





Sie schwemmen schädliche Giftstoffe aus, die die Genesung verlangsamen.





Sie erhalten Behandlungen, damit geschädigte Muskeln und Organe schneller heilen.





Schließlich steigern sie ihre Energie, Konzentration und Kraft von innen heraus - oft mit sicheren, natürlichen Therapien wie Sauerstoffbehandlungen und Ernährungsberatung.

Warum es funktioniert