JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,246EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 5,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

