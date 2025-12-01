JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,246EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 5,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
