Zahlen bitte: Jetzt müssen diese 4 Werte für neuen KI-Schwung sorgen!

Dienstag, 02. Dezember: CrowdStrike

Für Cybersecurity-Werte verlief die aktuelle Berichtssaison durchwachsen. Nach einem für viele Werte bislang starken Börsenjahr verloren Fortinet, Cloudflare und Zscaler nach der Vorlage ihrer Zahlen zum Teil deutlich an Wert. Angesichts einer wachsenden Bedrohungslage ist das Wachstum in der Branche zwar unverändert stark, doch die hohen Unternehmensbewertungen fordern ihren Preis und verleiten inzwischen selbst bei guten Zahlen stärker zu Gewinnmitnahmen als zu neuen Käufen.

Auch Crowdstrike blickt mit einem Plus von 48,8 Prozent auf eine in diesem Jahr hervorragende Performance zurück und kann sich damit branchenintern an die Spitze setzen. Doch die Bewertung ist so auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 136,2 für das laufende Geschäftsjahr angeschwollen. Das liegt um fast 500 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch bei anderen Kennziffern liegt CrowdStrike mehrere Hundert Prozent über der Vergleichsgruppe – dabei hat sich auch hier die Wachstumskurve deutlich abgeflacht. Im abgelaufenen Quartal ist das Unternehmen um "nur" noch 21,3 Prozent gewachsen, nach bis zu 70 Prozent in der Vergangenheit.

Besonders prekär: Aufgrund hoher Aktienvergütungen wirtschaftet CrowdStrike auf berichteter Basis noch nicht profitabel. Andererseits ist der freie Cashflow mit +1,44 Milliarden US-Dollar bereits positiv. Aus einer fundamentalen Perspektive rechtfertigt das allerdings kaum einen Börsenwert von fast 126 Milliarden US-Dollar. Es müssen also sehr starke Quartalszahlen her. Erwartet werden Erlöse in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,94 US-Dollar.

Am Optionsmarkt wettet eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler auf eine nach den Zahlen steigende Aktie: 55,9 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite. Ihnen steht eine Put-Quote von 44,1 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion bis zu 7,3 Prozent. Das ist ein für die CrowdStrike-Aktie durchschnittlicher Wert.

Dienstag, 02. Dezember: Marvell

Nach einer kurzen Verschnaufpause und einem Pullback am Gesamtmarkt sind viele Technologiewerte bereits wieder obenauf. Dabei ist es jedoch zu einem bemerkenswerten Stellungswechsel gekommen. KI-Überflieger Nvidia ist in der Erholung gegenüber anderen Halbleiterwerten plötzlich zum Underperformer geworden. Anlegerinnen und Anleger nehmen die wachsende Konkurrenz durch Unternehmen wie Alphabet und Broadcom ernst, die den Markt für KI-Chips mit eigenen sowie nach Kundenwunsch entwickelten Halbleitern aufzurollen drohen.

Zu den potenziellen Mitbewerbern im Bereich ASIC-Chips gehört auch Marvell. Die Aktie wurde Ende vergangenen Jahres bereits schon einmal als KI-Profiteur gehandelt und mit starken Kursgewinnen belohnt. Seither ist das Papier mit einem Minus von 3,6 Prozent aber kaum vom Fleck gekommen. Das könnte sich jetzt ändern, wenn das Unternehmen beweist, sich zusätzliche Marktanteile sichern zu können. Die Ausgangslage für eine ansprechende Kursreaktion ist auch deshalb keine schlechte, weil die Aktie mit einem KGVe 2026 von 31,9 etwas günstiger bewertet ist, als andere Halbleiterwerte.

Expertinnen und Experten schätzen die Erlöse auf 2,07 Milliarden US-Dollar und den bereinigten Gewinn auf 0,74 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahr hatten die Ergebnisse bei 1,52 Milliarden US-Dollar sowie einem EPS von 0,43 US-Dollar gelegen. Erwartet werden also Steigerungen von 36,2 und 72,1 Prozent. Das könnte durchaus gelingen, nachdem der Umsatz schon im abgelaufenen Quartal um 57,6 Prozent geklettert war und sich der Gewinn pro Aktie verdoppelt hatte.

Am Optionsmarkt wird mit überwältigender Mehrheit auf einen steigenden Aktienkurs gewettet. Die Call-Quote liegt bei beeindruckenden 77,5 Prozent. Das ist durchaus überraschenden, denn in vergangenen vier Quartalen ging es bergab, zweimal sogar um fast 20 Prozent. Dieses Mal ist eine Kursbewegungen von ±11,8 Prozent zu erwarten.

Mittwoch, 03. Dezember: C3.ai

Um Software- und Datenspezialist C3.ai ist es in den zurückliegenden Monaten still geworden, nachdem das Unternehmen zeitweise mit starken Kursgewinnen auf sich aufmerksam machen konnte und sogar als potenzieller Nachfolger von Palantir gehandelt wurde. Wenn es zuletzt Meldungen gab, waren sie in aller Regel zum Nachteil von Anteilseignerinnen und -eignern. Dazu gehörte beispielsweise die Ankündigung von Gründer und CEO Thomas Siebel, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Ein Minus von 61,1 Prozent steht gegenüber dem Vorjahr bei der Aktie zu Buche – ein Fest für die mit einem Leerverkaufsinteresse von fast 30 Prozent in der Aktie vertretenen Shortseller. Die hatten insbesondere im vergangenen Quartal Grund zur Freude, nachdem das eigentlich als KI-Gewinner gehandelte Unternehmen Umsatzeinbußen von fast 20 Prozent einräumen und die Gesamtjahresprognose zurückziehen musste.

Angesichts der anhaltend schwachen Performance sowie der Schwierigkeiten, seine KI-Plattform profitabel zu monetarisieren, erwägt C3.ai nach Berichten von Reuters einen Verkauf. Sollten die Zahlen des Unternehmens am Mittwoch erneut schwach ausfallen, könnten diese Spekulationen an Fahrt aufnehmen – damit ist die Aktie in einer zweischneidigen Positionen. Bei guten Zahlen könnte sie fallen, da Anlegerinnen und Anleger auf eine fortgesetzte Eigenständigkeit setzen, deren Weg zu nachhaltiger Profitabilität aber noch weit ist. Bei schlechten Zahlen könnte es zu wachsenden Wetten auf eine feindliche Übernahme kommen, bei der die Shortseller unter Druck geraten könnten.

Gradmesser hierfür sind Umsatzerwartungen von 74,9 Millionen US-Dollar und die Prognose über ein Ertragsergebnis von -0,33 US-Dollar je Anteil. Beide Werte würden gegenüber den Vorjahresniveaus von 94,3 Millionen US-Dollar und -0,06 US-Dollar pro Aktie weitere Rückschritte bedeuten.

Die Verteilung der Optionskontrakte vor den Zahlen von C3.Ai hat Seltenheitswert: Hier liegen nicht weniger als 94,5 Prozent aller am Freitag auslaufenden Optionen auf der Call-Seite. Das könnte auf eine verstärkte Absicherungsaktivität der Leerverkäufer hindeuten. Die implizierte Kursreaktion ist mit ±12,1 Prozent allerdings im für die Aktie gewöhnlichen Rahmen.

Mittwoch, 03. Dezember: Salesforce

Dem Spezialisten für Kundenbeziehungsmanagement Salesforce gelingt es trotz umfangreicher Bemühungen ähnlich wie Spezialsoftware-Entwickler Adobe weiterhin nicht, als KI-Profiteur wahrgenommen zu werden. Zwar verfügt das Unternehmen inzwischen über ein ganzes Ökosystem an KI-Tools und vermarktet diese aggressiv an andere Konzerne, doch die Auswirkungen auf das Konzernwachstum blieben zuletzt bescheiden. Im letzten Quartal legten die Erlöse um 9,8 Prozent zu und damit nicht viel schneller als in der Vergangenheit.

Für die zurückliegenden drei Monate wird ein Umsatzwachstum von 8,8 Prozent auf 10,27 Milliarden US-Dollar und ein Gewinnwachstum von 18,7 Prozent auf 2,86 US-Dollar je Anteil erwartet. Das stünde in scharfem Kontrast zur Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten über 30 Prozent an Wert eingebüßt hat. Das könnte für eine positive Kursreaktion von Vorteil sein, denn inzwischen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 20,1 gesunken, welches damit um 14,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und sogar um 45,3 Prozent unter dem Fünfjahresmittel liegt

Auch bei anderen Kennziffern handelt Salesforce inzwischen deutlich unter seiner historischen Norm, was die Hürde für einen Anstieg nach den Zahlen herabsenkt. Dafür aber muss der Ausblick zufriedenstellen, denn für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate im einstelligen Prozentbereich ist ein KGV um 20 durchaus angemessen.

Bei Salesforce ist mit einer Bewegung von 7,8 Prozent zu rechnen, das ist ein für die Aktie gewöhnlicher Wert. Die Mehrheit der offenen Kontrakte liegt mit 57,0 Prozent auf der Call-Seite. Das ist ähnlich wie bei Marvell eine mutige Entscheidung, denn in den vergangenen 4 Quartalen ging es hier nach der Zahlenvorlage bergab.

Donnerstag, 04. Dezember: Ulta Beauty

Der durchschnittliche US-Verbraucher ist aufgrund der anhaltend hohen Inflation finanziell angeschlagen. Angaben von Bloomberg zufolge hat der private Konsum in den Vereinigten Staaten zuletzt nur noch aufgrund der Ausgaben der einkommensstärksten Haushalte zugenommen. Das hat Spuren auch am Aktienmarkt hinterlassen. Während die Anteile vieler Unternehmen im Bereich zyklische Konsumgüter, darunter Nike, Lululemon und Chipotle Mexican Grill, stark nachgegeben haben und auf Mehrjahrestiefs gefallen sind, entwickelten sich Aktien von Luxusgüterkonzernen weiter stark. Dazu gehören beispielsweise Tapestry und Kering.

Erstaunlich gut entwickelt haben sich mit einem Plus von 39,4 Prozent auch die Anteile von Kosmetikkonzern Ulta Beauty. Einerseits haben sich die Zollsorgen gegenüber dem Unternehmen als übertrieben entpuppt, andererseits ist der Konzern nach einigen schwachen Quartalen wieder auf Wachstumskurs. Im abgelaufenen Quartal kletterten die Erlöse um 9,3 Prozent und damit so stark wie seit fast 2 Jahren nicht mehr. Hierfür dürfte auch der sogenannte Lipstick-Effekt verantwortlich sein.

Dahinter verbirgt sich das Phänomen, dass finanziell unter Druck geratene Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Ausgaben auf das Nötigste reduzieren und sich nur noch kleineren Luxus, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte oder -behandlungen, leisten. Am Markt wird erwartet, dass dieser Trend auch in den vergangenen 3 Monaten angehalten und Ulta Beauty weiteres Wachstum beschert hat. Die Umsatzprognose liegt nach 2,53 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal bei 2,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie wird mit 4,56 US-Dollar niedriger geschätzt als im vergangenen Jahr, allerdings übertrifft Ulta Beauty die Gewinnprognosen oft (sehr) deutlich.

Angesichts der in diesem Jahr starken Performance sichert sich mit einer Put-Quote von 72,7 Prozent eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler gegen fallende Kurse ab. Das hat spürbare Folgen auch für die implizierte Kursbewegung, die mit 8,7 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 1,5 Jahren liegt.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 29. November, 11:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion