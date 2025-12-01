JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 1.337 auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 42,13 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.767,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+83,23 % bedeutet.