    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Adyen auf "Overweight" mit 2450 Euro.
    • Analyst sieht positive Kursentwicklung für Adyen.
    • Adyen ist Favorit im europäischen Payment-Bereich.
    Foto: Adyen

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 1.337 auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 42,13 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.767,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+83,23 % bedeutet.


