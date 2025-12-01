DAX fast wieder bei 24.000 Punkten

Für den DAX dürfte dies unter den aktuellen Umständen bei einem nachhaltigen Sprung über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 23.845 Punkten einen weiteren Aufwärtsschub in Richtung der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung sowie Triggermarke für ein anschließendes mittelfristiges Kaufsignal bedeuten. Die um 23.000 Punkte eingegangene Kaufposition sollte daher weiter gehalten werden, aber auch ein frisches Investment dürfte bei einem nachhaltigen Anstieg über den EMA 50 wieder an Attraktivität zunehmen. In den Bereich von 24.961 Zählern kann der DAX jedoch erst bei einem nachhaltigen Sprung über sein bisheriges Rekordhoch von 24.771 Punkten vordringen. Auf der Unterseite präsentieren sich die Preismarken bei 23.675 und 23.476 Punkten als wichtigste Unterstützungen auf kurzfristiger Basis, erster darunter würde ein erneuter Kurssturz zurück auf die Novembertiefs bei 22.943 Punkten drohen.

Dennoch ist die Tendenz der Aktienmärkte und weltgrößten Indizes seit einigen Tagen beeindruckend klar gen Norden gerichtet und könnte im Dezember doch noch den Auftakt für eine Jahresendrallye liefern. Dow Jones, S&P 500 & Co. zeigen außergewöhnliche Stärke und nähern sich ihren vor einigen Wochen etablierten Allzeithochs mit großen Schritten an. Besonders gut verdeutlicht dies der Russell 2000 Index, der in den zurückliegenden Tagen ein technisch äußerst starkes Kursmuster in Form von Three White Soldiers aufgestellt hat.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.836 Punkten

VDAX kommt zurück und signalisierst Normalisierung!

Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung überraschend bei 87 Prozent RSI: um 68 - Buy Stochastik: 99 (überkauft) MACD: 83 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 24 auf "Extreme Fear" - Tendenz steigend und kurz vor Wechsel auf "Fear" Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet! Anlaufmarken nach oben bei 23.845 / 23.968 / 24.000 und 24.108 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.148 / 23.000 und 22.764 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher VDAX-New Angst erhöht - Kontraindikation!!! VDAX-New der Deutschen Börse (26. November 2025): Bei 18,38% (fallend) (Vortag: 19,72%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV! 2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8BJQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,24 - 10,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.833,73 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.833,73 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.836,80 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.200 Punkte Hebel: 23,23 Kurschance: + 30 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4UZA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,29 - 9,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.755,47 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.755,47 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.836,80 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

