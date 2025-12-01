Starker Gegenkonter

Die Hoffnung auf einen starken Jahresschlussspurt, ausgelöst durch die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung in den USA am 10. Dezember, hat in der letzten Woche wieder merklich zugenommen und den EuroStoxx 50 vom Niveau der Nackenlinie der SKS-Formation aufwärts katapultiert. Gelingt es in den kommenden Tagen demnach den Punktestand von 5.700 Punkten zu überwinden, würde zunächst einmal unmittelbares Aufwärtspotenzial an das November- und Rekordhoch bei 5.818 Punkten entstehen. Darüber bestünde die Chance auf einen Folgeanstieg an den aus den Fibonacci-Reihen errechneten Zielbereich bei 5.910 Punkten und würde sich bestens für einen Kauf des weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsscheins anbieten. Auf der Unterseite sollte nach Möglichkeit kein Kursrutsch mehr unter das Niveau der Nackenlinie bei 5.470 Punkten passieren, weil dies in einem mittelfristigen Aufwärtstrendbruch und Korrekturpotenzial auf 5.121 Punkte münden würde. Dann wäre ein ausgemachter Bärenmarkt kaum mehr zu verhindern.

1. Long-Position über 5.700 Punkten eröffnen , Stopp unter 5.585 Punkten setzen. Kursziel 5.910 Punkte. Chance: 60 Prozent

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU17JX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,82 - 3,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.310,749 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.310,749 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.668,16 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.910 Punkte Hebel: 14,86 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4X8Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,80 - 3,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.052,795 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.052,795 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.668,16 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.