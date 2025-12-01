Attraktiver Preisrückgang

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf des Wertpapiers zeigt seit September 2024 den Wert nach einem Trendwechsel in einer ausgeprägten Aufwärtsphase, die aus technischer Sicht aber noch Luft nach oben bietet. Zwar hält sich Alibaba kurzzeitig noch in einer zwischengeschalteten Konsolidierung auf, konnte aber das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres für eine Stabilisierung nutzen und genau dieses Niveau als Sprungbrett für weitere Kursgewinne zum Ende des Jahres nutzen. Ziele lassen sich hierbei bei 219,39 US-Dollar und darüber bei 230,89 US-Dollar in einer überschießenden Welle ausmachen. Ein hierzu passender Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Sollte jedoch der Aufwärtsdruck zunehmen und das Papier unter 141,10 US-Dollar auf Wochenbasis zurückfallen, müsste mit einem neuerlichen Test des laufenden Aufwärtstrends zwingend gerechnet werden. Ein Bruch würde das bislang bullische Chartbild ins Gegenteil umdrehen.

Alibaba konnte im abgelaufenen Quartal die Umsatzerwartungen der Analysten übertreffen und den Umsatz auf 247,80 Mrd. Yuan (ca. 35 Mrd. US-Dollar) steigern. Sie hatten nur mit 242,65 Mrd. Yuan gerechnet. Als Gründe für das Wachstum nannte der Konzern Investitionen in schnelle Lieferdienste sowie ein starkes Wachstum im Cloud-Geschäft. In diesem Jahr profitiert Alibaba zusätzlich von staatlichen Subventionen beim Austausch alter Haushaltsgeräte. Um sich für die Zukunft zu wappnen, setzt das Unternehmen verstärkt auf Investitionen in Künstliche Intelligenz. Die Aktie (ADR) ist in den USA gelistet und kann daher auch problemlos gehandelt werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 157,30 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 132,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 219,39 / 230,89 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU25P4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 142,3567 US-Dollar Basiswert: Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) KO-Schwelle: 142,3567 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 219,39 US-Dollar Hebel: 9,87 Kurschance: + 300 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Z24 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,54 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 174,269 US-Dollar Basiswert: Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) KO-Schwelle: 174,269 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,59 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

