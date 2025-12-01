    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis fester +0,76 % aktuell 56,84 USD
    Silber zeigt sich fester: +0,76 % auf 56,84USD. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,95 %
    1 Monat +15,25 %
    3 Monate +41,93 %
    1 Jahr +87,42 %

    Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,87937USD. Heute steht er bei 56,84USD. Das Investment wäre auf 2.484,47USD gewachsen – eine Steigerung von +148,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell sehr positiv. Die Kursentwicklung zeigt in den letzten 14 Tagen einen Anstieg auf 57,5 USD, während hohe Lieferanfragen und die Aktivierung einer Silber-Squeeze die Nachfrage anheizen. Anleger sehen Rücksetzer als Kaufgelegenheiten und betonen die Vorteile physischer Investitionen gegenüber Derivaten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
