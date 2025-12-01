JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 500 auf 400 Pence gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 5,632EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
