    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Teamviewer auf 7,50 Euro.
    • Umsatzdynamik im letzten Quartal deutlich verringert.
    • Wachstumsprognose und Barmittelzufluss reduziert.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 7,50 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
