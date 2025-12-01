JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'

Hi, bin neu hier und Long bei TeamViewer. Meine Kernthese ist die folgende (korrigiert mich gern bzw. bin auch interessiert an Gegenargumenten):





Die Übernahme von 1E mag teuer gewesen sein und die Q3-Zahlen und Ausblick waren enttäuschend, aber letztlich hat TMV sich mit 1E einen riesigen Moat eingekauft, der zuvor so nicht vorhanden war.





1E hat über ein Jahrzehnt hinweg Hunderte Millionen Endpunktaktionen auf unterschiedlichsten Plattformen gesammelt. Diesen Datenschatz kann man nicht „nachprogrammieren“ und er ist auch nicht mittels KI ersetzbar.





Um denselben Datensatz aufzubauen, bräuchte ein neuer Anbieter:

5–10 Jahre in tausenden Enterprise-Umgebungen mit Millionen Endpunkten





Und 1E hat die mit Abstand größte Automatisierungsbibliothek und den tiefsten Endpoint-Agent der Branche.





Nicht umsonst haben gerade US-Behörden seit Jahren die DEX-Lösung von 1E eingesetzt.

DEX ist ein absolutes Zukunftsthema, weil es Effizienzsteigerungen für jeden IT-Arbeitsplatz bedeutet.





DEX ist ein relativ neuer Markt und deshalb noch verhältnismäßig klein. Außerdem gibt es längere Sales-Zyklen und die Integration im Enterprise-Umfeld ist deutlich aufwendiger als das klassische Remote-Support-Geschäft.





Aber: der TAM ist riesig und aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Wachstum hier massiv ansteigt.





Dann könnte TMV auch wieder mit einem KGV von 20 bis 30 gehandelt werden. Eine solide Management.-Execution (daran kann man zweifeln, ja) vorausgesetzt, hat man hier möglicherweise bis 2030 einen Tenbagger.





(Gleichzeitig wäre ich nicht überrascht, wenn es kurzfristig nochmal deutlich tiefer geht.)