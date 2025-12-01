ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel für Teamviewer auf 7,50 Euro.
- Umsatzdynamik im letzten Quartal deutlich verringert.
- Wachstumsprognose und Barmittelzufluss reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 5,77 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +6,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,04 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 979,62 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +77,62 %/+42,10 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
1E hat über ein Jahrzehnt hinweg Hunderte Millionen Endpunktaktionen auf unterschiedlichsten Plattformen gesammelt. Diesen Datenschatz kann man nicht „nachprogrammieren“ und er ist auch nicht mittels KI ersetzbar.
- 5–10 Jahre
- in tausenden Enterprise-Umgebungen
- mit Millionen Endpunkten
„Guten Tag Herr x,
vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre offenen Worte.
Zum FX-Aufwand in Q3: Die Höhe des Darlehens führt dazu, dass selbst kleinere prozentuale Wechselkursveränderungen deutliche Ergebniseffekte verursachen. Diese Effekte sind nicht zahlungswirksam, sondern bilanziell bedingt.
Zur Short-Quote: Wir beobachten die gemeldeten Positionen ebenfalls. Unser Fokus liegt darauf, durch operative Maßnahmen und transparente Kommunikation Vertrauen zurückzugewinnen.
Wir sind überzeugt, dass unsere strategische Ausrichtung, starke Profitabilität, Integration von 1E und Ausbau unserer Plattform für Digital Workplace und KI, die Basis für langfristige Wertsteigerung bildet. Weitere Details finden Sie im aktuellen Quartalsbericht und auf unserer Investor Relations Website.
Freundliche Grüße,
TeamViewer Investor Relation“
Eines habe ich in 25 Jahren Forum Wallstreet Online gelernt, sobald die Leute hier anfangen zu schreiben, wieviel sie von was besitzen, ist deren Glaubwürdigkeit vollkommen zerstört.