    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt AMS-Osram auf 'Underweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel für AMS-Osram auf 5,35 Franken.
    • Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft.
    • Analyst sieht Sorgen bei Gewinnentwicklung und Marge.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt AMS-Osram auf 'Underweight'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 8,89 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +8,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 790,77 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +79,72 %/+15,53 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 5,35 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der AMS-OSRAM Aktie. Die Diskussion umfasst strategische Neuausrichtungen, Schuldenabbau, geplante Verkäufe, Investitionen sowie Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Entwicklungen und Bewertungen. Analystenmeinungen und Kursprognosen, etwa von Deutsche Bank und Vontobel, spielen ebenfalls eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ams-OSRAM eingestellt.

