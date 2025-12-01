Experten trauen dem Goldpreis jetzt 5.000 Dollar je Unze zu

Gold setzt den Aufwärtstrend scheinbar auch zu Wochenbeginn fort. Mehrere große Investmentbanken erwarten zudem, dass das gelbe Metall 2026 neue Rekordniveaus erreicht. In einem Umfeld aus geopolitischen Spannungen, lockerer Geldpolitik und anhaltend starker Nachfrage von Zentralbanken setzen viele Investoren zunehmend auf Gold als „harten“ Vermögenswert – und das spiegelt sich in den Prognosen wider.

JPMorgan und Goldman Sachs rechnen zum Beispiel damit, dass Gold im Schlussquartal 2026 bis auf rund 5.055 US-Dollar je Unze steigen kann. Morgan Stanley zeigt sich etwas vorsichtiger und sieht den Goldpreis zum Jahresende 2026 bei etwa 4.400 US-Dollar, während die UBS von 4.500 bis 4.900 USD pro Unze Mitte des nächsten Jahres ausgeht. Trotz unterschiedlicher Detailannahmen ergibt sich damit ein seltener Konsens an der Wall Street: Gold befindet sich nach Ansicht der Häuser in einem strukturellen Bullenmarkt, getragen von makroökonomischen Risiken und rekordhoher Nachfrage aus dem offiziellen Sektor.

Jetzt mehr erfahren:

Gold-Rallye geht weiter: Experten trauen dem Preis jetzt 5.000 Dollar je Unze zu

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.