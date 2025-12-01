Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte der Start in den Dezember holprig sein. Die Tokioter Börse drückte am Montagmorgen auf die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei steht aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck.

Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 23.730 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der Dax um mehr als drei Prozent erholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt ebenfalls etwas schwächer erwartet.

In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.