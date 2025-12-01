Aktien Frankfurt Ausblick
Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember
- Deutscher Aktienmarkt startet holprig in Dezember.
- Nikkei unter Druck wegen möglicher Leitzinserhöhung.
- Airbus-Aktien fallen nach Software-Update-Problemen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte der Start in den Dezember holprig sein. Die Tokioter Börse drückte am Montagmorgen auf die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei steht aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck.
Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 23.730 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der Dax um mehr als drei
Prozent erholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt ebenfalls etwas schwächer erwartet.
In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verloren Airbus -Aktien gut zwei Prozent. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde am Wochenende bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig.
Bei den Aktien von Rüstungsherstellern könnten Anleger Kursgewinne mitnehmen. Rheinmetall , Renk und Hensoldt zeigten vorbörslich Kursschwäche. Die Kurse sind im Börsenjahr 2025 zwischen 98 und 175 Prozent gestiegen./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 200 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,20 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +23,17 %/+73,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Solange dieses Forum weiterhin mit dem üblichen, verlogenen Trash der R2D2 Bande überzogen und jeglicher Versuch eines sachlichen Austausches sofort weggebissen wird (siehe Daxxler vorhin), wird sich hier keinerlei Qualität mehr summieren.
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif getreu dem Motto entweder: entweder es fällt - oder es steigt. Die 321 ist jetzt durch und nu? steigt es?