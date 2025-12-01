    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    Warnstreik bei Zalando in Erfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft zu Warnstreik bei Zalando in Vorweihnachtszeit auf.
    • Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne.
    • Zalando verweigert Tarifvertrag trotz Rekordumsätzen.
    Warnstreik bei Zalando in Erfurt
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Warnstreik beim Online-Modehändler Zalando aufgerufen und dafür gezielt die umsatzstarke Vorweihnachtszeit ausgewählt. "Während Zalando mit Rabatten um Kunden wirbt, Rekordumsätze feiert und das Logistikzentrum in Erfurt auf Hochtouren laufen soll - machen die Beschäftigten klar: Ohne gute Arbeitsbedingungen kein reibungsloser Versand", teilte die Gewerkschaft mit.

    Gewerkschaft wirft Unternehmen Ignoranz vor

    Nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf beteiligten sich in der Nachtschicht 50 Kollegen und in der Frühschicht 60 bis 70 Kollegen an dem Warnstreik. "Es ist völlig unverständlich, dass Zalando die Interessen seiner Beschäftigten ignoriert", betonte Adorf. Die Umsätze seien "gigantisch" - gerade jetzt in der sogenannten Black Week und Cyber Week.

    Zalando verweist auf Erhöhung der Gelder um 14,5 Prozent

    Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Im Oktober hatte Zalando bei einem Warnstreik in Erfurt darauf verwiesen, dass die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um insgesamt 14,5 Prozent gestiegen sind und der Urlaubsanspruch auf bis zu 30 Tage erhöht wurde. Beschäftigte erhielten außerdem Zusatzleistungen wie soziale Beratung, Freistellung für ehrenamtliche Arbeit oder kostenlose Aktien. Damals sah man durch den Warnstreik keine Einschränkungen für Kundinnen und Kunden.

    Tarifvertrag würde Lohnplus von mehr als 10 Prozent bedeuten

    Verdi fordert die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das würde für Zalando-Lagerarbeiter mehr als 10 Prozent Lohnplus und dazu höhere Zuschläge, Sonderzahlungen, kürzere Wochenarbeitszeiten, eine tarifliche Altersvorsorge und weitere Verbesserungen bedeuten, hieß es.

    Adorf zufolge wäre das für Zalando kein Problem. Doch das Unternehmen versuche, um jeden Preis einen Tarifvertrag zu vermeiden. "Genau der aber gibt Sicherheit: faire Löhne, verlässliche Zuschläge und Mitsprache bei den Arbeitsbedingungen. Das will Zalando verhindern." Für Dienstag wurde eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten anberaumt./jos/DP/zb

