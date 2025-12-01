ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel für Air France-KLM auf 14 Euro.
- Aktienrating von "Neutral" auf "Overweight" erhöht.
- DSV und IAG bleiben Expertenfavoriten im Transportbereich.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 10,70 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,52 %.
Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -3,34 %/+23,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 14 Euro