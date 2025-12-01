JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 10,70 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,52 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -3,34 %/+23,02 % bedeutet.