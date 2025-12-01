    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro

    • JPMorgan hebt Kursziel für Air France-KLM auf 14 Euro.
    • Aktienrating von "Neutral" auf "Overweight" erhöht.
    • DSV und IAG bleiben Expertenfavoriten im Transportbereich.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

    AIR France - KLM

    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 10,70 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -3,34 %/+23,02 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 14 Euro


