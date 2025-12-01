    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    AKTIE IM FOKUS

    Airbus im Fokus - Probleme wohl im Griff, Kursabschlag schmilzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus-Aktien unter Druck wegen Software-Update.
    • A320-Reihe nach Vorfall mit Datenverarbeitung betroffen.
    • Experten sehen geringe Auswirkungen auf Betreiber.
    AKTIE IM FOKUS - Airbus im Fokus - Probleme wohl im Griff, Kursabschlag schmilzt
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus stehen angesichts eines notwendigen Software-Updates für die A320-Reihe am Montag weiter im Fokus. Am Freitagabend waren die Airbus-Papiere nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss gerutscht. Etwa die Hälfte dieses Abschlags holen sie am Montagmorgen wieder auf.

    Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt.

    Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

    Laut der ersten Einschätzung des Experten Sam Burgess von Goldman Sachs schienen die Maßnahmen eher präventiven Charakter zu haben. Erste Anzeichen sprächen für geringe Auswirkungen für die meisten Betreiber der Maschinen.

    Der Markt werde nun vor allem auf hardwareseitige Probleme schauen, die Verfügbarkeit der nötigen Ersatzteile sowie mögliche Auswirkungen auf die Neuauslieferungen von Airbus./ag/stw/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 200 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,17 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +2,82 %/+22,88 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
