Airbus im Fokus - Probleme wohl im Griff, Kursabschlag schmilzt

Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus stehen angesichts eines notwendigen Software-Updates für die A320-Reihe am Montag weiter im Fokus. Am Freitagabend waren die Airbus-Papiere nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss gerutscht. Etwa die Hälfte dieses Abschlags holen sie am Montagmorgen wieder auf.

Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

Laut der ersten Einschätzung des Experten Sam Burgess von Goldman Sachs schienen die Maßnahmen eher präventiven Charakter zu haben. Erste Anzeichen sprächen für geringe Auswirkungen für die meisten Betreiber der Maschinen.

Der Markt werde nun vor allem auf hardwareseitige Probleme schauen, die Verfügbarkeit der nötigen Ersatzteile sowie mögliche Auswirkungen auf die Neuauslieferungen von Airbus./ag/stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 200 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,17 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +2,82 %/+22,88 % bedeutet.



