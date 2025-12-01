Deutsche Flughäfen verzeichnen mehr Auslandspassagiere

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2025 sind rund 68,5 Millionen Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet. Das waren 3,0 Millionen oder 4,6 Prozent mehr Reisende als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Zugleich blieb die Zahl der ins Ausland startenden Passagiere im Flugsommer 2025 um 2,8 Prozent unter dem Niveau des Rekordsommers 2019, auf den ein Jahr später der coronabedingte Einbruch der Fluggastzahlen folgte. Das Passagieraufkommen im innerdeutschen Luftverkehr sank im Vergleich zum Sommer 2024 um 0,7 Prozent oder rund 37 000 auf 5,3 Millionen Fluggäste. Damit lag die Passagierzahl auf Inlandsflügen um mehr als die Hälfte (-54,9 Prozent) unter dem Niveau des Sommers 2019. Für den gesamten Luftverkehr erhöhte sich die Zahl der Fluggäste im Sommer 2025 gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent auf 73,7 Millionen, im Vergleich zum Sommer 2019 waren das 10,2 Prozent Fluggäste weniger.





Im Luftverkehr mit europäischen Zielen war Spanien im Sommer 2025 mit 10,5 Millionen Fluggästen (+1,5 Prozent gegenüber 2024) das beliebteste Reiseland und übertraf damit leicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 (+1,0 Prozent). Das zweithäufigste europäische Ziel von Flugreisenden aus Deutschland war die Türkei. Mit 7,7 Millionen Fluggästen flogen dorthin 7,8 Prozent mehr Menschen als im Sommer 2024 und sogar 33,7 Prozent mehr Menschen als im Sommer 2019. Das drittbeliebteste Flugziel innerhalb Europas war Italien mit 5,3 Millionen Fluggästen.



Trotz eines Anstiegs um 4,9 Prozent gegenüber dem Sommer 2024 flogen 5,8 Prozent weniger Menschen nach Italien als im Sommer 2019. Wie die Türkei übertraf auch Griechenland im Flugsommer 2025 mit 4,5 Millionen Reisenden von deutschen Flughäfen sowohl das Niveau des Sommers 2024 (+6,7 Prozent) als auch des Sommers 2019 (+27,0 Prozent) deutlich. Die beliebtesten europäischen Zielländer für Flugreisen im Sommer verzeichneten somit im Vorjahresvergleich allesamt Zuwächse.



Im Interkontinentalverkehr blieben die Vereinigten Staaten mit 4,5 Millionen Reisenden aus Deutschland im Sommer 2025 das beliebteste Reiseziel. Allerdings sank das Passagieraufkommen in die USA um 1,4 Prozent gegenüber dem Sommer 2024 und um 3,6 Prozent im Vergleich zum Sommer 2019. Zweitbeliebtestes Flugziel außerhalb Europas war im Sommer 2025 Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden, das waren 12,3 Prozent mehr als im Sommer 2024 und 15,0 Prozent mehr als im Sommer 2019.





