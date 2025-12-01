Mehrheit der betroffenen A320-Jets hat notwendiges Update erhalten

Airbus hatte zuvor mitgeteilt, dass es durch intensive, von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung im Flugzeug kommen könne, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei. Nach Angaben der EASA ging es bei dem Zwischenfall um einen Flug der US-Gesellschaft Jetblue am 30. Oktober. Das Flugzeug habe nach einem Problem mit der Flugsteuerung und einem plötzlichen unkontrollierten Höhenverlust notlanden müssen./stw/evs/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 199,8 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,17 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +2,82 %/+22,88 % bedeutet.