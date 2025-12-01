Airbus
Mehrheit der betroffenen A320-Jets hat notwendiges Update erhalten
- Dringendes Software-Update für A320-Jets erforderlich.
- Mehrheit der 6.000 betroffenen Jets bereits aktualisiert.
- Vorfall führte zu Notlandung bei Jetblue-Flug.
TOULOUSE (dpa-AFX) - Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus-Jets haben die Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der rund 6.000 betroffenen Jets der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits erledigt, teilte der weltgrößte Flugzeughersteller am Montagmorgen in Toulouse mit. Der Dax-Konzern und die europäische Luftfahrtbehörde EASA hatten die Airlines am Freitagabend nach einem Zwischenfall von Ende Oktober zu dem Update aufgefordert.
Ohne dieses Update dürften die Maschinen nicht mehr starten, hatte es in der Anweisung geheißen. Die Einschränkungen für den Flugverkehr blieben am Wochenende jedoch überschaubar. Einige Airlines nahmen schon ab Freitagabend das Software-Update vor, mit dem sich das Problem oft schon beheben ließ. Viele Flugreisende, die auf eine A320-Maschine gebucht waren, bekamen von der kurzfristigen Aktion also kaum etwas mit.
Airbus hatte zuvor mitgeteilt, dass es durch intensive, von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung im Flugzeug kommen könne, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei. Nach Angaben der EASA ging es bei dem Zwischenfall um einen Flug der US-Gesellschaft Jetblue am 30. Oktober. Das Flugzeug habe nach einem Problem mit der Flugsteuerung und einem plötzlichen unkontrollierten Höhenverlust notlanden müssen./stw/evs/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 199,8 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,17 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +2,82 %/+22,88 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
Die Lufthansa Group, einer der weltweit größten Luftfahrtkonzerne, hat Spekulationen um eine mögliche Bestellung des Langstrecken-Schmalrumpfflugzeugs Airbus A321XLR vorerst eine klare Absage erteilt.
https://aviation.direct/lufthansa-group-bekraeftigt-derzeiti…
Die wirtschaftlichen Vorteile des A321XLR, insbesondere die niedrigeren Stückkosten pro Sitzplatz auf längeren, aber kapazitätsschwächeren Strecken, sind ein starkes Argument, das
von den Wettbewerbern
erfolgreich genutzt wird, meint AVIATION DIRECT…