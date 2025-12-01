Weiter trübe Stimmung in Chinas Industrie

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Industrie steckt weiter im Stimmungstief. So konnte sich der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im November nach Angaben vom Sonntag zwar leicht erholen; allerdings blieb der Anstieg hinter den Erwartungen zurück. Zudem blieb der Index weiter deutlich unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Unter diese ist überraschend auch der von RatingDog erhobene Index gefallen.

Wie die Ratingagentur am Montag in Peking mitteilte, fiel der von ihr ermittelte Index im November im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 49,9 Zähler. Von Bloomberg befragte Experten hatten lediglich mit einem leichten Rückgang auf 50,5 Punkte gerechnet. Der von RatingDog erhobene Indikator fokussiert sich anders als der staatliche Index mehr auf kleinere und mittlere sowie privat geführte Industriebetriebe.