Taiwan drängt auf Zollsenkung – TSMC-Aktie fällt

Das Thema erhält zusätzliche Bedeutung angesichts der geopolitischen Rolle Taiwans in der globalen Halbleiterindustrie. Obwohl die Exportzölle vor allem andere Produktgruppen betreffen, sind Halbleiterexporte von den US-Abgaben in Höhe von 20 Prozent ausgenommen.

Taiwans oberste Handelsunterhändlerin Jenni Yang erklärte im Parlament, das konkrete Ziel bestehe darin, den Zollsatz auf 15 Prozent zu senken. Taiwan wolle damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrien stärken, während gleichzeitig die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten weiter ausgebaut werden sollen.

"Taiwan-Modell" im Mittelpunkt – aber keine Trainingspflicht

Wie schon in früheren Gesprächen verweist die Regierung auf das sogenannte "Taiwan-Modell": ein Ansatz, der darauf abzielt, US-Regionen beim Aufbau wettbewerbsfähiger Technologie-Cluster nach dem Vorbild der taiwanischen Wissenschaftsparks zu unterstützen.

Gleichzeitig widersprach Taiwans Wirtschaftsminister Kung Ming-hsin Berichten, wonach Taiwan im Gegenzug verpflichtende Ausbildungsprogramme für US-Arbeitskräfte finanzieren oder organisieren müsse.

"Sollte TSMC staatliche Hilfe bei der Ausbildung benötigen, kann darüber gesprochen werden. Dies ist jedoch keine Verhandlungsbedingung", so Kung.

Trump-Regierung mit weitreichenden Industrieplänen

In der vergangenen Woche meldete Reuters, die Regierung von Präsident Donald Trump arbeite an einem möglichen Abkommen, das Taiwan zu neuen Investitionen in den USA sowie zur Mitarbeit an der Qualifizierung amerikanischer Fachkräfte in Hightech-Sektoren bewegen könnte.

Im August hatte Trump zudem angekündigt, US-Importe von Halbleitern künftig mit einem Strafzoll von rund 100 Prozent zu belegen – ausgenommen Unternehmen, die bereits in den USA produzieren oder konkrete Verpflichtungen dazu eingegangen sind. Zu diesen Unternehmen zählt auch der taiwanische Branchenriese TSMC.

TSMC investiert massiv – Aktie unter Druck

TSMC baut derzeit ein Produktionsnetzwerk in Arizona auf und hat dafür Investitionen in Höhe von 165 Milliarden US-Dollar zugesagt. Das Projekt gilt als zentraler Baustein der US-Strategie, die heimische Chipfertigung auszubauen und gleichzeitig Abhängigkeiten in der Lieferkette zu reduzieren. Die TSMC-Aktie schloss zuletzt 3,45 Prozent im Minus.

Abkommensabschluss noch 2025?

Weder Yang noch Wirtschaftsminister Kung nannten einen konkreten Zeitplan für das angestrebte Handelsabkommen. Yang betonte jedoch, die Regierung wolle "intensiv" darauf hinarbeiten, die Gespräche noch vor Ende des Jahres abzuschließen.

