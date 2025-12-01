    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 370,8EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 431
    Kursziel alt: 431
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 431,00, was eine Steigerung von +15,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner …