BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 370,8EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 431

Kursziel alt: 431

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



