    BERENBERG stuft Inditex auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anne Critchlow sieht den Textilkonzern in ihrer Einschätzung vom Freitagnachmittag als Nutznießer mehrerer Umsatztreiber. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. Dezember verwies sie auf die zunehmende Verbreitung der neuartigen GLP1-Abnehmmedikamente, die den Kauf kleinerer Kleidungsgrößen nötig machten und zudem die Verbraucher darin bestärkten, in ihr Erscheinungsbild zu investieren. Dazu verschiebe sich die Nachfrage wegen der Lebenshaltungskosten von höherpreisigen hin zu günstigeren Modeanbietern./rob/gl/mne

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 47,88EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Anne Critchlow
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


