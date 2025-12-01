    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Middelberg

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Positives Signal bei einigen in Junger Gruppe

    Für Sie zusammengefasst
    • Middelberg wirbt für Rentenpaket, betont Koalitionsverantwortung.
    • Bedenken in Fraktion, aber Zustimmungssignale von Jungen.
    • Rentenkommission soll Reformen bis Sommer erarbeiten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg wirbt für das umstrittene Rentenpaket der Bundesregierung und appelliert an die Verantwortung für den Fortbestand der Koalition. Es gehe bei der Abstimmung um die Regierung insgesamt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Viele von denen, die Bedenken haben, haben genauso diesen Blick auf das große Ganze und sehen am Ende, dass es hier auch um die Regierung insgesamt geht und das Programm insgesamt, das wir umsetzen", sagte Middelberg.

    Nicht nur jüngere Kollegen in der Fraktion hätten Bedenken beim Rentenpaket, sagte er mit Blick auf den Widerstand bei der Jungen Gruppe. Er sei aber "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Ende nachher eine Zustimmung haben werden".

    Von einigen jungen Abgeordneten habe er ein "Zustimmungssignal" bekommen, sagte Middelberg. "Bei anderen wird man vielleicht noch sprechen und abwarten müssen."

    Die Koalitionsspitzen von CDU und SPD hatten darauf verständigt, das Rentengesetz mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus unverändert im Bundestag beschließen zu lassen. Es sollen aber weitere Reformen in Aussicht gestellt werden, für die eine Expertenkommission bis Sommer Vorschläge erarbeiten soll. Unklar ist, ob dies die Abgeordneten der Jungen Gruppe überzeugt, die Milliardenkosten wegen des Rentenpakets fürchten.

    Den Rentenbeschluss bezeichnete Middelberg als "nicht wirklich glücklich", er teile manche Bedenken. Die Rentenkommission sei erstmal nur ein "Hoffnungswert", sie komme aber nun früher. Zudem gehe es um Verlässlichkeit gegenüber dem Koalitionspartner SPD. Zuvor hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn vor negativen Folgen eines möglichen Scheiterns der schwarz-roten Rentenreform im Bundestag gewarnt.

    Am Dienstag kommt die Unionsfraktion zu ihrer nächsten regulären Sitzung zusammen. Sollte sich in der Fraktionssitzung zeigen, dass die Stimmen ausreichen, dürfte noch in dieser Woche die Abstimmung im Bundestag stattfinden. Der Bundesrat wäre dann am 19. Dezember an der Reihe. Dort dürfte aber nichts mehr schiefgehen, und das Gesetz könnte zum 1. Januar 2026 in Kraft treten./als/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Middelberg Positives Signal bei einigen in Junger Gruppe Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg wirbt für das umstrittene Rentenpaket der Bundesregierung und appelliert an die Verantwortung für den Fortbestand der Koalition. Es gehe bei der Abstimmung um die Regierung insgesamt, sagte der CDU-Politiker im …