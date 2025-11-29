KI-Bot Gemini 3 kann zu ChatGPT aufschließen!

Als Sam Altman vor drei Jahren mit seinem Start-up OpenAI ChatGPT veröffentlichte, versetzte dies den Suchmaschinenkonzern Google in Alarmbereitschaft. So sehr, dass Google-CEO Sundar Pichai den Konzern in eine Art Krisenmodus versetzte. Er holte die Gründer Larry Page und Sergey Brin zurück und überarbeitete die gesamte KI-Strategie. Offenbar mit Erfolg: Das neueste KI-Modell von Google, Gemini 3, löste vergangene Woche bei OpenAI eine vergleichbare Reaktion aus. Wie das Tech-Portal „The Information“ berichtet, schrieb Altman in einem internen Memo, dass die jüngsten Fortschritte von Google vorübergehend wirtschaftliche Herausforderungen für OpenAI mit sich bringen könnten. Einige Experten sehen in Gemini 3 inzwischen sogar den Technologieführer.

Der nach oben strebende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google und ihrer Erweiterung durch den KI-Bot "Gemini". Steigende Zinsen in den dominierenden Ökonomien USA und Europa begannen am Kurs zu nagen, wodurch die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent einbrach. Die Anfang Februar 2023 beginnende Erholung führte den Aktienkurs bis zum Hoch bei 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September überwunden. Danach stürmte das Papier ohne signifikante Rückschläge zur aktuellen Notierung bei 320,12 US-Dollar. Dabei hat sich der Kurs mittlerweile ein großes Stück von der 200-Tage-Linie entfernt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Kurs von diesem Niveau aus ein wenig konsolidiert. Zusätzlich zum Roll-out von Gemini 3 hat der Konzern auch die Entwicklung eines eigenen KI-Chips in Aussicht gestellt. Alphabet ist also für die wirtschaftliche Zukunft gut gerüstet. Zusätzlich ist die Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth, also Kurs/Gewinnverhältnis in Bezug zum jährlichen Wachstum) für das Jahr 2026 mit 1,74 nicht zu weit von der neutralen Zahl 1 entfernt. Zusätzlich sprechen weiche Faktoren wie die permanente Innovationskraft auch über die Jahre 2026 und 2027 hinaus eine Rolle für die Bewertung von Alphabet.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Dem Technologiekonzern Alphabet ist es unter Druck gelungen, mit Gemini 3 die Künstliche Intelligenz (KI) von OpenAI einzuholen, möglicherweise sogar zu übertreffen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV6RA8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Alphabet Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,80 profitieren. Das Ziel sei bei 369,01 US-Dollar angenommen (11,49 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 283,23 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,10 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV6RA8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,26 – 7,27 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 236,13 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 236,13 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 320,12 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,49 Euro Hebel: 3,80 Kurschance: + 58 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

