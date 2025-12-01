JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Gespräche mit Konzernchef Pascal Soriot hätten gezeigt, dass ein Abkommen mit den USA für günstigere Medikamentenpreise günstiger als angenommen für den britischen Pharmakonzern sei, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntag. Allerdings könnten die EU-Länder einen eingeschränkten Zugang zu Medikamenten bekommen. Zudem würden die Schwellenländer ohne Berücksichtigung von China bis 2028 ein wichtigerer Markt als Europa, und im kommenden Jahr sollten die Abnehmmedikamente der Briten auf den Markt kommen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 159EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.