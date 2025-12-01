JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 35,91EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,20

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



