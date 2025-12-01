Strategische Klarheit und Co-Creation für den DACH-Raum (FOTO)

Wien/Hamburg (ots) - TTE Strategy erweitert seine Präsenz im DACH-Raum und

eröffnet einen neuen Standort in Wien. Mit diesem Schritt stärkt die Beratung

ihre Arbeit an der Schnittstelle von strategischer Klarheit, struktureller

Resilienz und operativer Exzellenz - gemeinsam mit Führungsteams und ihren

Mitarbeitenden.



Der neue Standort im Herzen der Stadt, bietet Kund:innen aus Industrie und

gehobenem Mittelstand einen zentralen Zugangspunkt zur Zusammenarbeit mit TTE

Strategy. Das Wiener Team vereint langjährige Erfahrung in strategischer

Neuausrichtung, Organisationsentwicklung und Transformationsumsetzung.





Lars Linnekogel, Gründer und Managing Partner von TTE Strategy:"Wien ist für uns ein logischer Schritt. Der DACH-Raum steht vor tiefgreifendenVeränderungen, getrieben durch wirtschaftliche Unsicherheiten, steigendeKomplexität und den Bedarf nach resilienten Organisationsmodellen. Unternehmensuchen Partner, die strategisch denken, strukturiert umsetzen und eng mit ihrenTeams arbeiten. Genau das ist unser Ansatz."Ein Standort für zentrale Transformationsfragen in EuropaUnternehmen in EU und DACH-Raum stehen unter zunehmendem wirtschaftlichem Druck:Inflation, strukturelle Veränderungen, technologische Disruption und steigendeAnforderungen an Nachhaltigkeit. Das WIFO bestätigt, dass Unternehmen verstärktin organisatorische Anpassungsfähigkeit und strategische Neuausrichtunginvestieren müssen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.TTE Strategy unterstützt Führungsteams dabei mit einem klaren Dreiklang:- Strategic Clarity - klare Prioritäten und Entscheidungen- Structural Resilience - belastbare Strukturen und Verantwortlichkeiten- Operational Excellence - Umsetzung, die trägt und messbar wirktDieser Ansatz macht TTE Strategy zu einem der am stärksten wachsendenBeratungsunternehmen im DACH-Raum. 2025 verzeichnet das Unternehmen über 40Prozent Wachstum und wurde mehrfach als Hidden Champion in der Kategorie"Strategie" ausgezeichnet.Stärkung der regionalen ZusammenarbeitDer neue Wiener Standort trägt dazu bei, Kund:innen in Österreich undZentraleuropa noch näher zu begleiten - mit Fokus auf strategischeNeuausrichtung, Transformationsprogramme und Co-Creation mit Führungsteams undMitarbeitenden. Das lokale Team arbeitet eng mit den bestehenden Büros inHamburg, München, Stuttgart und Zürich zusammen, um internationale Expertise mitregionaler Nähe zu verbinden.Über TTE StrategyTTE Strategy (https://www.tte-strategy.com) ist eine internationaleUnternehmensberatung mit Hauptsitz in Hamburg. Seit der Gründung 2015 begleitetTTE Führungsteams bei Strategieentwicklung und -umsetzung - von der ersten Ideebis zum messbaren Ergebnis. Der Beratungsansatz verbindet strategische Klarheit,strukturelle Resilienz und operative Exzellenz mit einem hohen Grad anCo-Creation.