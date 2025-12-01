    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AktievorwärtsNachrichten zu mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank bei German Select VI Konferenz

    Spannende Einblicke in börsennotierte Unternehmen: Am 2. Dezember 2025 lädt mwb research zur digitalen German Select VI Konferenz ein – kostenfrei und bequem online.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die mwb research German Select VI Konferenz findet am 02. Dezember 2025 von 09:30 bis 16:00 Uhr (MEZ) online statt.
    • Insgesamt 11 Unternehmen werden ihre Geschäftsmodelle präsentieren und Einblicke geben.
    • Anmeldungen zur Konferenz sind über den Link https://research-hub.de/conference/german-select-vi möglich und die Teilnahme ist kostenfrei.
    • Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister mit mehreren Niederlassungen in Deutschland.
    • mwb research bietet MiFID II-konforme Analysen und veranstaltet regelmäßig digitale Events mit börsennotierten Unternehmen.
    • Die mwb-Aktie ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter München, Berlin und Frankfurt, und das Unternehmen betreut rund 55.000 Orderbücher.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,11 % im Minus.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

    +1,12 %
    -1,09 %
    +4,62 %
    +2,84 %
    +144,59 %
    +22,63 %
    +2,26 %
    -38,00 %
    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
