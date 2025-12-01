mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank bei German Select VI Konferenz
Spannende Einblicke in börsennotierte Unternehmen: Am 2. Dezember 2025 lädt mwb research zur digitalen German Select VI Konferenz ein – kostenfrei und bequem online.
Foto: adobe.stock.com
- Die mwb research German Select VI Konferenz findet am 02. Dezember 2025 von 09:30 bis 16:00 Uhr (MEZ) online statt.
- Insgesamt 11 Unternehmen werden ihre Geschäftsmodelle präsentieren und Einblicke geben.
- Anmeldungen zur Konferenz sind über den Link https://research-hub.de/conference/german-select-vi möglich und die Teilnahme ist kostenfrei.
- Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister mit mehreren Niederlassungen in Deutschland.
- mwb research bietet MiFID II-konforme Analysen und veranstaltet regelmäßig digitale Events mit börsennotierten Unternehmen.
- Die mwb-Aktie ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter München, Berlin und Frankfurt, und das Unternehmen betreut rund 55.000 Orderbücher.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,11 % im Minus.
+1,12 %
-1,09 %
+4,62 %
+2,84 %
+144,59 %
+22,63 %
+2,26 %
-38,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte