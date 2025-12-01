Xlife Sciences AG erzielt Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer und erschließt bedeutendes Marktpotenzial (FOTO)

Ich habe mich in den letzten Tagen noch tiefer in die ganze Situation eingelesen und langsam frage ich mich wirklich, was hier eigentlich abgeht. Wieder ein neues All Time Low. Wenn man nur redet und nichts liefert, dann bekommt man genau das Ergebnis, das wir jetzt sehen.





Was mich besonders stutzig macht ist, dass ich herausgefunden habe, dass sich das geplante Listing im Zusammenhang mit dem SPAC von Veraxa und Voyager auf den 7. August verschoben hat. Keine offizielle Kommunikation dazu, keine Erklärung, einfach nichts. Genau das ist das Muster, das sich seit Monaten durchzieht. Der SPAC wurde gross angekündigt, aber konkrete Fakten, Fortschritte oder ein Mindestmass an Transparenz bekommt man nicht.





Noch schlimmer finde ich, dass Oliver R. Baumann konsequent jede Form von Kommunikation ignoriert. Anfragen bleiben unbeantwortet, Hinweise werden nicht aufgenommen und jeglicher Dialog mit den Aktionären wird offenbar bewusst vermieden. Für ein börsenkotiertes Unternehmen ist das ein absolut alarmierendes Verhalten. Wer sich monatelang wegduckt sendet ein klares Signal an den Markt und der Kurs spiegelt das schonungslos wider.





In meinen Augen sollte Baumann endlich Taten sprechen lassen und nicht immer neue Fantasiegeschichten erzählen, die am Ende wieder im Nichts landen. Wenn dieser Kurs fortgesetzt wird sehe ich das Risiko eines baldigen Totalverlusts als realistisch.





Die Zeit der Ausreden und Präsentationen ist vorbei. Ohne echte Resultate wird der Markt weiter zuschlagen und wir sind die, die dafür bezahlen.