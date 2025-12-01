Xlife Sciences AG erzielt Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer und erschließt bedeutendes Marktpotenzial (FOTO)
diagnostics GmbH einen bedeutenden Meilenstein erreicht: NeuroMex ist das
weltweit erste zertifizierte und klinisch validierte Medizinprodukt zur
Früherkennung der Alzheimer-Krankheit auf Basis der Erfassung motorischer
Reaktionsfähigkeit. Das Gerät hat nun nach FDA (513g) und MDR (CE)
Zertifizierungen erfolgreich die entscheidenden klinischen Studien
abgeschlossen.
NeuroMex erreicht eine Genauigkeit von 83,5 % bei der Identifizierung von
Alzheimer im Frühstadium - ganz ohne herkömmliche kognitive Tests - und
ermöglicht damit ein schnelles, skalierbares präventives Screening. Mit dem
Eintritt in die Verpartnerungs-Phase ist das Medizinprodukt nun bereit, zu einem
festen Bestandteil jährlicher Gesundheitsuntersuchungen zu werden und eröffnet
erhebliche Umsatzpotenziale sowie strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im
Gesundheits- und Pharmasektor.
Interventionen und eine optimierte Ressourcennutzung im Gesundheitswesen ",
sagte Jenny Nisser, Geschäftsführerin der saniva diagnostics GmbH. Oliver R.
Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ergänzte: " Damit positioniert sich Xlife
Sciences an der Spitze eines Multi-Milliarden-Marktes für neurodegenerative
Diagnostik und präventive Versorgung ."
Durch die Kombination aus bahnbrechender Wissenschaft, regulatorischer Zulassung
und klinischer Validierung ist Xlife Sciences einzigartig aufgestellt, um die
Verbreitung voranzutreiben, Partnerschaften zu beschleunigen und einen
bedeutenden Beitrag für Patienten, Gesundheitssysteme und Investoren zu leisten.
"
Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)
Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
Beschleuniger ("Accelerator") auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen
Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
Lebensqualität anzubieten. Weitere Informationen unter
https://www.xlifesciences.ch
Über saniva diagnostics GmbH
Die saniva diagnostics GmbH ist ein 2019 gegründetes deutsches
Medizintechnikunternehmen aus dem Bereich der Diagnostik mit Sitz in Erfurt
(Deutschland). Das Unternehmen, welches als Spin-off des Universitätsklinikums
Jena entstand, entwickelt als Patentinhaber ein motorisches Testinstrument zur
Früherkennung von neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen unter:
https://www.sanivadiagnostics.com
Pressekontakt:
Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, mailto:dennis.fink@xlifesciences.ch
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181560/6169240
OTS: Xlife Sciences
Ich habe mich in den letzten Tagen noch tiefer in die ganze Situation eingelesen und langsam frage ich mich wirklich, was hier eigentlich abgeht. Wieder ein neues All Time Low. Wenn man nur redet und nichts liefert, dann bekommt man genau das Ergebnis, das wir jetzt sehen.
Was mich besonders stutzig macht ist, dass ich herausgefunden habe, dass sich das geplante Listing im Zusammenhang mit dem SPAC von Veraxa und Voyager auf den 7. August verschoben hat. Keine offizielle Kommunikation dazu, keine Erklärung, einfach nichts. Genau das ist das Muster, das sich seit Monaten durchzieht. Der SPAC wurde gross angekündigt, aber konkrete Fakten, Fortschritte oder ein Mindestmass an Transparenz bekommt man nicht.
Noch schlimmer finde ich, dass Oliver R. Baumann konsequent jede Form von Kommunikation ignoriert. Anfragen bleiben unbeantwortet, Hinweise werden nicht aufgenommen und jeglicher Dialog mit den Aktionären wird offenbar bewusst vermieden. Für ein börsenkotiertes Unternehmen ist das ein absolut alarmierendes Verhalten. Wer sich monatelang wegduckt sendet ein klares Signal an den Markt und der Kurs spiegelt das schonungslos wider.
In meinen Augen sollte Baumann endlich Taten sprechen lassen und nicht immer neue Fantasiegeschichten erzählen, die am Ende wieder im Nichts landen. Wenn dieser Kurs fortgesetzt wird sehe ich das Risiko eines baldigen Totalverlusts als realistisch.
Die Zeit der Ausreden und Präsentationen ist vorbei. Ohne echte Resultate wird der Markt weiter zuschlagen und wir sind die, die dafür bezahlen.
Mitte November .... da wird’s mit einem IPO dieses Jahr definitiv nichts mehr. Bei FUSE wurde der Börsengang ja auch gecancelt, quasi in einem Nebensatz in der Pressemitteilung. Offiziell, weil man einen höheren Unternehmenswert erwartet. Ehrlich gesagt glaube ich eher, dass dahinter andere Probleme stehen…
Bei fuse-ai hiess es letztes Jahr auch, die Firma komme (in London) an die Börse, dann war plötzlich von Übernahme die Rede, und was passierte? Nichts. Grosse Worte, kein Ergebnis, jedenfalls bis dato.