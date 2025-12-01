    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXlife Sciences AktievorwärtsNachrichten zu Xlife Sciences
    Xlife Sciences AG erzielt Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer und erschließt bedeutendes Marktpotenzial (FOTO)

    Zürich (ots) - Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat gemeinsam mit der saniva
    diagnostics GmbH einen bedeutenden Meilenstein erreicht: NeuroMex ist das
    weltweit erste zertifizierte und klinisch validierte Medizinprodukt zur
    Früherkennung der Alzheimer-Krankheit auf Basis der Erfassung motorischer
    Reaktionsfähigkeit. Das Gerät hat nun nach FDA (513g) und MDR (CE)
    Zertifizierungen erfolgreich die entscheidenden klinischen Studien
    abgeschlossen.

    NeuroMex erreicht eine Genauigkeit von 83,5 % bei der Identifizierung von
    Alzheimer im Frühstadium - ganz ohne herkömmliche kognitive Tests - und
    ermöglicht damit ein schnelles, skalierbares präventives Screening. Mit dem
    Eintritt in die Verpartnerungs-Phase ist das Medizinprodukt nun bereit, zu einem
    festen Bestandteil jährlicher Gesundheitsuntersuchungen zu werden und eröffnet
    erhebliche Umsatzpotenziale sowie strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im
    Gesundheits- und Pharmasektor.

    " NeuroMex revolutioniert die Früherkennung, ermöglicht rechtzeitige
    Interventionen und eine optimierte Ressourcennutzung im Gesundheitswesen ",
    sagte Jenny Nisser, Geschäftsführerin der saniva diagnostics GmbH. Oliver R.
    Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ergänzte: " Damit positioniert sich Xlife
    Sciences an der Spitze eines Multi-Milliarden-Marktes für neurodegenerative
    Diagnostik und präventive Versorgung ."

    Durch die Kombination aus bahnbrechender Wissenschaft, regulatorischer Zulassung
    und klinischer Validierung ist Xlife Sciences einzigartig aufgestellt, um die
    Verbreitung voranzutreiben, Partnerschaften zu beschleunigen und einen
    bedeutenden Beitrag für Patienten, Gesundheitssysteme und Investoren zu leisten.
    "

    Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

    Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
    Beschleuniger ("Accelerator") auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
    vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen
    Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
    Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
    Lebensqualität anzubieten. Weitere Informationen unter
    https://www.xlifesciences.ch

    Über saniva diagnostics GmbH

    Die saniva diagnostics GmbH ist ein 2019 gegründetes deutsches
    Medizintechnikunternehmen aus dem Bereich der Diagnostik mit Sitz in Erfurt
    (Deutschland). Das Unternehmen, welches als Spin-off des Universitätsklinikums
    Jena entstand, entwickelt als Patentinhaber ein motorisches Testinstrument zur
    Früherkennung von neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen unter:
    https://www.sanivadiagnostics.com

