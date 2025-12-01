BioNxt unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb von 100% der IP-Rechte und zur gemeinsamen Entwicklung einer sublingualen Arzneimittelformulierung für Chemotherapie- und Immunsuppressionsbehandlungen

Vancouver, BC / ACCESS Newswire / 1. Dezember 2025 / BioNxt Solutions Inc. (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FSE: BXT), ein Innovator im Bereich der Bioscience, der sich auf fortschrittliche Systeme zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Briefvertrag mit einem in Europa ansässigen Unternehmen für Chemotherapien (der „Codeveloper”) über die exklusiven geistigen Eigentumsrechte an einer neuartigen sublingualen Arzneiformulierung mit einem hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoff für onkologische und immunsuppressive Behandlungen unterzeichnet hat.

BioNxt und der Codeveloper werden zusammenarbeiten, um das Projekt zu planen und zu verwalten, einschließlich der Entwicklung von Prototypen, IP-Anmeldungen, präklinischer und klinischer Studien und Zulassungsanträge. BioNxt erhält 100 % der IP-Rechte und der Codeveloper erhält eine Royalty-Gebühr von 20 % auf Lizenzgebühren, die an BioNxt von Dritten gezahlt werden, mit einem Höchstbetrag von 50.000.000 USD. BioNxt und der Codeveloper streben einen endgültigen IP- und Kooperationsvertrag an, der in den nächsten 60 Tagen unterzeichnet werden soll.

„Diese Gelegenheit für ein Chemotherapeutikum und ein Immunsuppressivum ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem Hauptentwicklungsprogramm, das eine sublinguale Thin-Film-Formulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose ist“, sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. „Wir erwarten, dass wir bis Jahresende provisorische Patente für unser neues sublinguales Produkt einreichen können, wodurch sich unser wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum und unsere Produktpipeline erweitern werden.”

Der Markt für Immunsuppressiva wächst schnell, da die Zahl der Organtransplantationen und Autoimmunerkrankungen steigt. Statista schätzt, dass der globale Markt für Immunsuppressiva bis 2025 auf 61,05 Mrd. USD anwachsen wird.

About BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein Bioscience-Innovator, der sich auf die nächste Generation von Technologien zur Arzneimittelverabreichung, diagnostischen Screening-Systemen und der Entwicklung von Wirkstoffen konzentriert. Das Unternehmen verfügt über drei proprietäre Plattformen: Sublingual (Thin-Film), Transdermal (Skin Patch) und Oral (Enteric-Coated Tablets), mit denen es in den Bereichen Autoimmunerkrankungen, neurologische Störungen und Langlebigkeit tätig ist.