Armory Mining gibt Update zum Lithiumsoleprojekt Candela II im Incahuasi-Salar in Argentinien

Vancouver, B.C. – 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“) – ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien spezialisiert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind – freut sich, ein Update zu seinem Lithiumsoleprojekt Candela II bereitzustellen, das sich im Incahuasi-Salar in der argentinischen Provinz Salta befindet.

Das Unternehmen plant, eine Scoping-Studie durchzuführen, die die Erschließung des Projekts Candela II optimieren wird. Das Ziel einer Scoping-Studie ist es, sowohl die technische Realisierbarkeit als auch das wirtschaftliche Potenzial des Vorkommens zu beurteilen. Das Projekt wurde vom Unternehmen mit Explorationsbohrungen vorangebracht und verfügt über eine vermutete Ressource von 457.000 Tonnen Lithiumcarbonat in situ. Diese Ressourcenschätzung wurde von WSP Australia* erstellt. Der aktuelle Preis für Lithiumcarbonat in 99,5 % Batteriequalität liegt bei 13.401 $ pro Tonne (Stand vom 17. November 2025).

Die Studie wird eine vorläufige Schätzung der technischen und wirtschaftlichen Faktoren – einschließlich potenzieller Produktion, Ressourcenerweiterung, Kapital- und Betriebskosten – sowie der Risikofaktoren und der Bewertung von sowohl aktuellen Marktbedingungen als auch zukünftigen Rohstoffprognosen ermöglichen. Die Studie behandelt auch Auswirkungen auf die Umwelt und rechtliche bzw. behördliche Anforderungen.

Das Projekt liegt im sogenannten „Lithium-Dreieck“ – einem Teil Südamerikas, der sich zwischen Bolivien, Chile und Argentinien erstreckt. Ganfeng Lithium, der größte Produzent des Batteriemetalls in China, besitzt die an Candela II angrenzende Konzession, sowie eine etwa 9,8 km entfernt liegende Produktionsbohrung. Rio Tinto und Power Minerals (PNN) befinden sich ebenfalls in der Nähe.

*Das Lithiumsoleprojekt Candela II beinhaltet eine Mineralressourcenschätzung („MRE“) nach National Instrument 43-101, die von WSP Australia Pty Ltd. erstellt wurde (siehe Meldung von Spey Resources Corp. vom 26. September 2023).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zuvor veröffentlicht und seinerzeit von Phillip Thomas, BSc Geol MBM, FAusIMM (CPVal), MAIG geprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den von National Instrument 43-101 erstellten Definitionen.