Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember

In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. Der Dax gab im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 23.713 Zähler nach.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Montagmorgen um 0,6 Prozent auf 29.770 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle.

Als schwächster Titel im Dax büßten Airbus-Aktien 2,4 Prozent ein. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde am Wochenende bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig.

Bei den Aktien von Rüstungsherstellern nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Rheinmetall , Renk und Hensoldt verloren zwischen 3 und 4 Prozent. Die Kurse sind im bisherigen Jahresverlauf trotz der Verluste in den vergangenen Wochen zwischen rund 90 und 165 Prozent gestiegen./bek/zb





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 199,4 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,24 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +24,56 %/+75,93 % bedeutet.



