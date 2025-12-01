    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutscher Aktienmarkt startet holprig in Dezember.
    • Tokioter Börse unter Druck durch Zinserhöhungshinweise.
    • Dax und MDax verlieren jeweils 0,4% und 0,3%.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. Der Dax gab im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 23.713 Zähler nach.

    In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.269,42€
    Basispreis
    16,96
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.180,00€
    Basispreis
    15,15
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Montagmorgen um 0,6 Prozent auf 29.770 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle.

    Als schwächster Titel im Dax büßten Airbus-Aktien 2,4 Prozent ein. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde am Wochenende bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig.

    Bei den Aktien von Rüstungsherstellern nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Rheinmetall , Renk und Hensoldt verloren zwischen 3 und 4 Prozent. Die Kurse sind im bisherigen Jahresverlauf trotz der Verluste in den vergangenen Wochen zwischen rund 90 und 165 Prozent gestiegen./bek/zb


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 199,4 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,24 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +24,56 %/+75,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine …