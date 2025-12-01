Das Königshaus von Perlis unterstützt gemeinsam mit Prof. Mike Chan den Kampf Malaysias gegen Autismus

KUALA LUMPUR, Malaysia, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Malaysias Bestreben, die Autismusversorgung zu modernisieren, erhielt heute starke Unterstützung auf dem International Congress on Advances in Autism, Neurodevelopmental & Neurodegenerative Disorders (ICAANND 2025) in Kuala Lumpur, dem der Raja Muda von Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, und seine Gemahlin, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil, beiwohnten. Ihr Erscheinen signalisierte ein wachsendes nationales Engagement für Frühdiagnose, Interventionskapazitäten und verbesserte Unterstützung für Familien mit neurodiversen Erkrankungen. ICAANND 2025 wurde von der European Wellness Biomedical Group (EWBG) organisiert.

Die königliche Präsenz stand im Einklang mit der wissenschaftlichen Richtung, die von Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan vorgegeben wird, dessen zwei Jahrzehnte globaler Forschung ihn zu einer der führenden Stimmen Asiens auf dem Gebiet der Präzisionsneurogenese gemacht haben.

Steigender Bedarf in Malaysia

In Perlis ist, wie in vielen anderen Teilen des Landes, ein Anstieg der Autismus-Prävalenz bei Kindern im Schulalter zu verzeichnen. Durch UniMAP und den A-HEART Autism Hub hat das Königshaus von Perlis in die Früherkennung, die Ausbildung von Lehrern und in Programme zur Unterstützung von Familien investiert. Ihr Besuch in Kuala Lumpur machte deutlich, dass diese Bemühungen auf nationaler Ebene ausgeweitet werden müssen.

Die globale Autismus-Mission von Prof. Mike Chan

Prof. Chans Arbeit zum Thema Autismus begann vor mehr als einem Jahrzehnt in Baoding, China, wo er pädiatrische Teams ausbildete, um die Diagnosegenauigkeit und Früherkennung zu verbessern. Diese frühen Initiativen trugen dazu bei, sein langfristiges Konzept für neurologische Entwicklungsstörungen zu prägen.

Seine Wellness-Zentren haben durchweg zwei biologische Hauptmuster bei autistischen Kindern dokumentiert: schwere Funktionsstörungen des Darms und Anhäufung von Schwermetallen. „Der Darm hat mehr Gehirnzellen als das Gehirn. Wenn man den Darm nicht in Ordnung bringt, kann man dem Kind nicht helfen", erklärte Prof. Chan den Delegierten auf dem Gipfel in Bangkok.

Sein Pflegemodell beruht auf Präzision. Es kombiniert Vorläuferzellen der Darmschleimhaut mit hirnregionspezifischer Unterstützung, um gezielt Schlüsselbereiche wie den Frontallappen, den Hippocampus und den Kortex anzusprechen. Diese organspezifische Strategie entspricht der wissenschaftlichen Arbeit, die in seinem Human Cytology Atlas veröffentlicht wurde, der mehr als 400 menschliche Zelltypen abbildet.