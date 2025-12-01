Coinbase - Aktie verliert deutlich -4,68 % - 01.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Coinbase Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,68 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coinbase Verluste von -13,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +2,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Coinbase um -11,72 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,86 % 1 Monat -24,18 % 3 Monate -13,67 % 1 Jahr -19,89 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,62 Mrd.EUR € wert.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.