Silberpreis: Bald bei 100 US-Dollar?

Silber überschritt vergangene Woche erstmals die Marke von 50 US-Dollar, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab. Am Montag lag das Metall 2,4 Prozent höher und wurde bei rund 51 US-Dollar je Feinunze gehandelt.

Im Schatten von Gold legte der kleine Bruder Silber eine Rekord-Rallye hin und outperformte sogar das gelbe Metall. Der Silberpreis ist seit Jahresbeginn um mehr als 78 Prozent gestiegen, im Vergleich zu einem Plus von gut 50 Prozent beim Spotpreis für Gold.

Silber wie Gold profitieren von einem Ansturm auf sichere Häfen angesichts der Turbulenzen an den breiteren Kapitalmärkten, und im Fall von Silber zusätzlich von einem zugrunde liegenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.

Die Rallye von Silber nahm in diesem Jahr Fahrt auf, als die Gold-Silber-Ratio sich um den Wert von 100 einpendelte. Bei einem Wert zwischen 80 und 90 gilt Silber als stark unterbewertet. Momentan bewegt sich die Gold-Silber-Ratio immer noch bei einem Wert von rund 76. Das ist zwar über dem historischen Mittel zwischen 50 bis 65, spiegelt aber auch zugleich das enorme Potenzial, die dem Edelmetall noch innewohnt.

Knallt Silber balld auf bei 100 US-Dollar?

Paul Williams, Geschäftsführer des Gold- und Silberanbieters Solomon Global, führt die Silberrallye auf "kraftvolle, realwirtschaftliche Kräfte" zurück, im Gegensatz zu der Spekulation, die den Preis 1980 in die Höhe getrieben hatte.

Er sagt gegenüber CNBC: "Auch wenn Silber nicht über die vollständigen Safe-Haven-Eigenschaften von Gold verfügt, zieht seine Doppelrolle als Industriemetall und Wertspeicher weiterhin Investoren an, die Stabilität und Aufwärtspotenzial suchen."

Silber ist ein kritischer Bestandteil von Produkten in verschiedensten Branchen, es kommt u. a. in elektrischen Schaltern, Solarmodulen und Mobiltelefonen zum Einsatz. Außerdem ist es ein wichtiger Bestandteil der Halbleiter, die den KI-Boom antreiben.

Williams meint, dass die grundlegenden Treiber des Silbermarktes keinerlei Anzeichen eines Nachlassens zeigten, was darauf hindeute, dass die Bullenphase möglicherweise bis weit ins Jahr 2026 hineindauere.

"Trotz seines Rekordniveaus bleibt Silber im Vergleich zu Gold günstig", sagt er. "Angesichts der aktuellen Lage ist ein Silberpreis von 100 US-Dollar bis Ende 2026 durchaus möglich."

Diese Einschätzung teilt auch Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis, der ebenfalls glaubt, dass sich der Wert von diesem neuen Hoch aus verdoppeln könnte.

"Wir stehen eher am Anfang als am Ende eines potenziell der größten Bullenmärkte der modernen Geschichte", sagt er. "Ich wäre nicht überrascht, Silber deutlich über 100 US-Dollar in naher Zukunft zu sehen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

