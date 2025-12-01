    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInstone Real Estate Group AktievorwärtsNachrichten zu Instone Real Estate Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Instone Real Estate auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für den Immobilienentwickler Instone von 10 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,18EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 09:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: Instone Real Estate
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



