BYD-Schock: Akku-Defekte gefährden 90.000 Fahrzeuge – Rückruf läuft

BYD reagiert mit einem kostenlosen Over-the-Air-Update (OTA), das Auffälligkeiten im Batteriesystem erkennen soll. "BYD Auto Industry Co., Ltd. und BYD Auto Co., Ltd. werden autorisierte Händler beauftragen, die fahrzeugseitige Diagnosesoftware … kostenlos über OTA-Technologie zu aktualisieren", heißt es in der Erklärung. Wird eine Anomalie registriert, erscheint eine Warnleuchte im Cockpit, die zur Rückkehr zum Händler auffordert. Dort wird die Antriebsbatterie kostenlos ersetzt. Der Qin Plus DM-i gehört zu BYDs meistverkauften Modellen; die Rückrufmenge entspricht laut Bloomberg rund 20 Prozent des BYD-Absatzes im Oktober.

BYD muss in China fast 90.000 Plug-in-Hybride zurückrufen, nachdem die nationale Marktregulierungsbehörde vor Sicherheitsrisiken durch fehlerhafte Batteriepacks gewarnt hat. Laut einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung betrifft die Maßnahme exakt 88.981 Qin Plus DM-i Limousinen, die zwischen Januar 2021 und September 2023 gebaut wurden. Die Behörde hatte zuvor eine Untersuchung eingeleitet und dabei Konsistenzprobleme in den Batteriepacks festgestellt, die während der Produktion entstanden sind. Sie können die Leistungsabgabe einschränken; in extremen Fällen könnten die Fahrzeuge nicht mehr rein elektrisch fahren.

Während BYD im Heimatmarkt mit Qualitätsproblemen ringt, hat sich der Druck in Europa zuletzt ebenfalls erhöht. Chinesische Hersteller fielen im Oktober erstmals seit Monaten von ihrem Rekordmarktanteil zurück. Laut Dataforce sank der gemeinsame Anteil der Marken – darunter BYD, SAICs MG, Chery oder Leapmotor – in der EU, den EFTA-Staaten und Großbritannien im Bereich Elektrofahrzeuge von 12,6 auf 11,8 Prozent. Bei Hybriden betrug der Rückgang rund drei Prozentpunkte.

Der Einbruch resultiert jedoch vor allem aus schwächeren Verkäufen in Großbritannien. In vielen anderen europäischen Märkten stieg der Marktanteil chinesischer Marken weiter, was zeigt, dass der Rückzug eher taktischer Natur ist als strukturell. Marken wie Chery oder Leapmotor wachsen rasant und setzen auf günstige Modelle und hybride Antriebsstränge. Stellantis baut seine Kooperation mit Leapmotor aus und bringt das preisaggressive Modell T03 nach Europa. BYD wiederum hat sein Händlernetz massiv ausgebaut und hatte im September – einem saisonal starken Monat – Rekordzulassungen verbucht.

Vor diesem Hintergrund trifft der umfangreiche Rückruf BYD zu einem Zeitpunkt, an dem die chinesischen Hersteller in Europa um Vertrauen, Qualitätssignale und Marktdominanz konkurrieren. Ob die Softwarekorrekturen und mögliche Batterieaustausche reichen, um die Verunsicherung zu dämpfen, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



