DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 195 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 185,3EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 180

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

