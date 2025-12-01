    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 195 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 195
    Kursziel alt: 180
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



