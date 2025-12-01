Kissigs Portfoliocheck: Alphabet dominiert auch das Depot von Value Investor Bill Nygren
In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.
Bei meinem 325. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.
Zum Ende des 3. Quartals 2025 hatte Nygren 55 Werte in seinem Oakmark Funds Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate schwächte sich wieder auf 9 % ab, einen für Nygren dennoch weiterhin atypisch hohen Wert. Dazu hatte er bereits vor einiger Zeit erklärt, er nutze die höhere Volatilität an den Märkten, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio.
Vollständig getrennt hat sich Billy Nygren von Krankenversicherer Centene nachdem dieser seine Gewinnprognose für 2025 deutlich reduziert hatte. Dies wurde durch den Kostendruck in den Geschäftsbereichen Medicaid und Marketplace des Unternehmens verursacht und dürfte auf strukturelle Probleme zurückzuführen sein. Daneben trennte sich Nygren auch vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock. Ganz neu eingestiegen ist er bei Targa Resources, einem führenden Midstream-Unternehmen für Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, sowie bei Union Pacific, der größten und profitabelsten Klasse-I-Eisenbahn in den USA.
In Bill Nygrens mit 23,7 Mrd. um weitere knapp 900 Mio. USD angewachsenem Oakmark-Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit 34,9 Gewichtung unangefochtener Spitzenreiter. Energiewerte haben sich mit 12,3 % auf den zweiten Platz verbessert und liegen nun vor den Industriewerten, die sich mit einem Anteil von 10,8 % ebenfalls am Gesundheitssektor vorbeigeschoben haben, der es nur noch auf 10,5 % bringt. Kommunikationsdienste schließen sich mit 10,1 % an, vor zyklischen Konsumwerten mit 9,5 %, Technologieaktien mit 5,8 % und defensiven Konsumwerten mit 3,2 %, bevor Rohstoffunternehmen mit 1,6 % und Immobilienwerte mit 1,4 % Gewichtung sein Portfolio abrunden.
Alphabet bleibt Nygrens größte Position, trotz eines Teilverkaufs. Dank des starken Kursanstiegs bleibt der Depotanteil jedoch in etwa gleich - und inzwischen werden Googles Erfolge im Bereich KI und eigener Hochleistungschips immer sichtbarer, was den Kurs auf ein neues Allzeithoch trieb. Auf Platz zwei liegt weiterhin die Citibank vor dem neuen Drittplatzierten Philips 66, einem konzernunabhängigen Raffineriebetreiber. Es schließt sich Online-Broker-King Charles Schwab an vor Willis Towers Watson, einem führenden Versicherungsmakler und Personaldienstleister. Die fünf Top-Werte bringen es gemeinsam auf über 16 % Gewichtung. Aber das ist noch nicht alles...
