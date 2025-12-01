Tesla-Crash in Europa: Das sind die Gründe

Die Zulassungszahlen von Tesla haben sich in Dänemark und Frankreich im November im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Trotz der Einführung einer neuen Modellreihe seines meistverkauften Model Y hat es der Elektroautohersteller nicht geschafft, Marktanteilsverluste rückgängig zu machen. Die monatlichen Zulassungszahlen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, brachen in Frankreich um 58 Prozent auf 1.593 verkaufte Fahrzeuge ein, und in Dänemark um 49 Prozent auf 534 Fahrzeuge, wo das Modell Y mit 206 verkauften Einheiten das 23. beliebteste Fahrzeug war.

Teslas Abwärtstrend in Europa begann Ende letzten Jahres, nachdem Elon Musk öffentlich rechtsextreme Politiker lobte und damit Proteste in der gesamten Region auslöste. Teslas Europageschäft hat sich seitdem nicht erholt, was auf tieferliegende Probleme deutet. Analysten verwiesen auf den zunehmenden Wettbewerb auf einem überfüllten europäischen Markt, insbesondere durch neue Marktteilnehmer aus China und wegen Teslas veralteter Modellpalette.





Während Musk sich in diesem Jahr hauptsächlich auf die Robotik-Aktivitäten des Autoherstellers und die Zustimmung der Aktionäre zu seinem frisch geschürten 1 Billion US-Dollar schweren Vergütungspaket konzentrierte, versuchte Tesla, die Käufer zurückzugewinnen, indem es Anfang des Jahres ein überarbeitetes Model Y auf den Markt brachte. Das Unternehmen präsentierte im Oktober preisgünstigere Versionen seines beliebten SUV Model Y und seiner Limousine Model 3, wobei letztere in Europa noch nicht erhältlich ist.

Die Tesla-Aktie ist in diesem Jahr 1,62 Prozent im Minus und wird mit 366,65 Euro bewertet. Am Montag ist sie (10:45 MEZ) 1 Prozent im Minus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 365,8EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!