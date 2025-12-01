    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Musks Marke wankt

    685 Aufrufe 685 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla-Crash in Europa: Das sind die Gründe

    Tesla verliert in Europa weiter Marktanteile – Zulassungen halbieren sich und die Konkurrenz aus China wächst. Dazu bringen Neuerungen beim Model Y bisher kaum Erholung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla verliert Marktanteile in Europa massiv.
    • Zulassungen halbieren sich in Dänemark und Frankreich.
    • Konkurrenz aus China wächst, Model Y bringt keine Erholung.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Musks Marke wankt - Tesla-Crash in Europa: Das sind die Gründe
    Foto: OpenAI

    Die Zulassungszahlen von Tesla haben sich in Dänemark und Frankreich im November im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Trotz der Einführung einer neuen Modellreihe seines meistverkauften Model Y hat es der Elektroautohersteller nicht geschafft, Marktanteilsverluste rückgängig zu machen. Die monatlichen Zulassungszahlen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, brachen in Frankreich um 58 Prozent auf 1.593 verkaufte Fahrzeuge ein, und in Dänemark um 49 Prozent auf 534 Fahrzeuge, wo das Modell Y mit 206 verkauften Einheiten das 23. beliebteste Fahrzeug war.

    Teslas Abwärtstrend in Europa begann Ende letzten Jahres, nachdem Elon Musk öffentlich rechtsextreme Politiker lobte und damit Proteste in der gesamten Region auslöste. Teslas Europageschäft hat sich seitdem nicht erholt, was auf tieferliegende Probleme deutet. Analysten verwiesen auf den zunehmenden Wettbewerb auf einem überfüllten europäischen Markt, insbesondere durch neue Marktteilnehmer aus China und wegen Teslas veralteter Modellpalette.

    Tesla

    -1,21 %
    +6,13 %
    -7,56 %
    +28,21 %
    +10,09 %
    +94,91 %
    +120,93 %
    +2.416,38 %
    +35.184,20 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Während Musk sich in diesem Jahr hauptsächlich auf die Robotik-Aktivitäten des Autoherstellers und die Zustimmung der Aktionäre zu seinem frisch geschürten 1 Billion US-Dollar schweren Vergütungspaket konzentrierte, versuchte Tesla, die Käufer zurückzugewinnen, indem es Anfang des Jahres ein überarbeitetes Model Y auf den Markt brachte. Das Unternehmen präsentierte im Oktober preisgünstigere Versionen seines beliebten SUV Model Y und seiner Limousine Model 3, wobei letztere in Europa noch nicht erhältlich ist.

    Die Tesla-Aktie ist in diesem Jahr 1,62 Prozent im Minus und wird mit 366,65 Euro bewertet. Am Montag ist sie (10:45 MEZ) 1 Prozent im Minus.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 365,8EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Musks Marke wankt Tesla-Crash in Europa: Das sind die Gründe Tesla verliert in Europa weiter Marktanteile – Zulassungen halbieren sich und die Konkurrenz aus China wächst. Dazu bringen Neuerungen beim Model Y bisher kaum Erholung.