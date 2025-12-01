    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsvoestalpine AktievorwärtsNachrichten zu voestalpine
    voestalpine AG: Eigenaktien für Wandelschuldverschreibungen 2023 beschlossen

    Die voestalpine AG setzt bei der Bedienung ihrer Wandelschuldverschreibungen 2023 auf eigene Aktien und nutzt dafür ein umfangreiches, bereits abgeschlossenes Rückkaufprogramm.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der voestalpine AG hat beschlossen, eigene Aktien zur Bedienung der Wandelschuldverschreibungen 2023 zu verwenden.
    • Am 28. April 2023 wurden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 250 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 28. April 2028 begeben.
    • Die Wandelschuldverschreibungen gewähren den Inhabern das Recht, Aktien der Gesellschaft zu beziehen.
    • Der Vorstand plant, eigene Aktien für die Ausgabe an Gläubiger zu verwenden, die ihre Wandlungsrechte bis zum Ende der Laufzeit ausüben.
    • Im Rahmen eines Rückkaufprogramms wurden 7.070.000 eigene Aktien zwischen November 2022 und Juli 2023 zurückgekauft, insgesamt sind es aktuell 7.098.547 eigene Aktien.
    • Für die Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungen 2023 werden bis zu 6.174.760 Aktien benötigt, basierend auf einem aktuellen Wandlungspreis von etwa 40,49 Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,07EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,02EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
