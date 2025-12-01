    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Börsenstart Europa - 01.12. - MDAX schwach -0,96 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.668,96 PKT und verliert bisher -0,71 %.
    Top-Werte: Merck +1,25 %, Mercedes-Benz Group +1,24 %, Airbus +1,11 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,83 %, Rheinmetall -2,47 %, Siemens Energy -1,97 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:43) bei 29.644,02 PKT und fällt um -0,96 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +1,78 %, PUMA +1,43 %, K+S +1,36 %
    Flop-Werte: RENK Group -5,15 %, HENSOLDT -4,30 %, Hochtief -3,34 %

    Der TecDAX steht bei 3.568,07 PKT und verliert bisher -0,70 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +1,78 %, SILTRONIC AG +1,73 %, Deutsche Telekom +0,36 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -4,30 %, IONOS Group -3,21 %, Kontron -3,03 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 5.659,10 PKT und fällt um -0,25 %.
    Top-Werte: ASML Holding +1,29 %, Mercedes-Benz Group +1,24 %, Airbus +1,11 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,83 %, Rheinmetall -2,47 %, Siemens Energy -1,97 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.013,82 PKT und steigt um +0,10 %.
    Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,49 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,28 %, OMV +0,84 %
    Flop-Werte: PORR -2,68 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,06 %, STRABAG -1,04 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.849,65 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Lonza Group +1,57 %, Logitech International +1,24 %, CIE Financiere Richemont +0,43 %
    Flop-Werte: Partners Group Holding -1,95 %, Sika -1,55 %, Swiss Re -1,16 %

    Der CAC 40 steht bei 8.091,19 PKT und verliert bisher -0,37 %.
    Top-Werte: Airbus +1,11 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,92 %, Credit Agricole +0,76 %
    Flop-Werte: Bureau Veritas -3,26 %, EssilorLuxottica -1,78 %, Stellantis -1,49 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.782,09 PKT und fällt um -0,53 %.
    Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,56 %, Volvo Registered (B) +0,58 %, Swedbank Shs(A) +0,44 %
    Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,62 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,27 %, Tele2 (B) -1,06 %



    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 01.12. - MDAX schwach -0,96 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.