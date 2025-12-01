Infineon: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls bei weiterer Aufwärtsbewegung

In der Erwartung eines anhaltenden KI-Wachstums und Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren, die einen wesentlichen Faktor für das Wachstum bei Infineon sein sollten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 51 Euro (Bernstein Research) ihre Kauf oder Halte-Empfehlungen für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 39 Euro zulegen kann.

Nach dem kräftigen Kursanstieg der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) zwischen dem 7.4.25 von 23,17 Euro bis Ende Juli auf knappe 39 Euro, befindet sie sich nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger auf bis zu 32 Euro nun wieder auf dem Weg nach oben. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 35,50 Euro.

Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000SY2ETZ4, wurde beim Aktienkurs von 35,50 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 39 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,127 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,127 Euro, BV 1, ISIN: DE000MM8C273, wurde beim Aktienkurs 35,50 Euro mit 3,37 – 3,39 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 39 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 6,87 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,04 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,04 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ586Z1, wurde beim Aktienkurs 35,50 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 39 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,79 Euro (+76 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.